بهره برداری از پایگاه امداد جاده ای مورموری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مروارید استاندار ایلام و کاظم زاده از نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، کلنگ مسیر راه روستایی چم شالان بخش کلات مورموری آبدانان به زمین زده شد.

سیدکمال الدین میرجعفریان مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: این مسیر به طول ۸ کیلومتر زیر سازی انجام شده و قرار است ابنیه و روسازی آن انجام شود.

بهره برداری از پایگاه امداد جاده ای مورموری

محمد سلیمانی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در حاشیه آیین بهره برداری از پایگاه امداد جاده ای مورموری گفت: ساختمان پایگاه امداد جاده ای مورموری با مساحت سه هزار مترمربع و زیر بنای ۲۹۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آماده بهره برداری است.

وی افزود: در این پایگاه تمام خدمات امداد جاده ای در محور آبدانان به دهلران توسط امدادگران جمعیت هلال احمر آبدانان انجام می شود.