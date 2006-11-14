تحریم اقتصادی در تناقض آشکار با اصول سازمان تجارت جهانی است / با انحصارگرایی در انرژی و فناوری های نوین مخالفیم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات پارلمانی اندونزی که در مراسم اختتامیه اجلاس تهران بیانیه کارگروه خود را قرائت می کرد اظهار داشت: دراین بیانیه که بر اساس شعار همبستگی و صلح وعدالت تنظیم شده است ، نقش محوری آسیا درتحولات دنیا با توجه به منابع طبیعی و تکنولوژِیک مطلوب موجود دراین قاره مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: دراین بیانیه همچنین براهمیت توسعه روابط بین کشورهای جنوب، تسریع تحقق اهداف هزاره از طریق سازوکار اجرا و فرایند های کمک کننده، همیاری جمعی در همبستگی بین المللی، دستیابی و استفاده از فناوری های پیشرفته و مخالفت با انحصار گرایی در حوزه انرژی و فناوری های نوین کمک کننده به توسعه پایدار تاکید شد .



به گفته وی تشویق به همکاری در زمینه سرمایه گذاری از طریق انعقاد موافقتنامه های اقتصادی چند جانبه، ایجاد بازار مشترک آسیایی، تقویت و توسعه و شفافیت فرایند عضویت کشورها وعملکرد سازمان تجارت جهانی ، ایجاد جریان ملی موثر درتوسعه اقتصادی آسیا، توجه به تنوع فرهنگی در قاره آسیا و ارتقاء و توسعه صنعت توریسم درمنطقه به عنوان ابزار تفاهم ملت ها و تامین کننده منافع اقتصادی کشورهای عضو از دیگر بندهای بیانیه کار گروه اقتصادی و اجتماعی مجمع پارلمان آسیا بود.

رئیس کار و گروه اقتصادی و اجتماعی اجلاس هفتم مجمع عمومی انجمن های مجالس آسیایی ادامه داد: در قطعنامه این کار گروه ضمن ابراز نگرانی از فقر، قاچاق انسان و مواد مخدر و بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه که امور کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد از اعضا می خواهد برنامه ها و راهکاریها خود را برای مقابله با این پدیده ها ارایه و با تبادل اطلاعات دراین زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

عبدالله طه همچنین بر لزوم کاهش وام و سود وامی که به کشورها پرداخت می شود تاکید کرد و گفت: کشورهای مقروض بسیاری از منابع خود را به وام و سود آن تخصیص می دهند در حلی که این منابع باید برای بهبود وضعیت داخلی کشورها ومسایلی چون آموزش و بهداشت اختصاص یابد.

رئیس هیات پارلمانی اندونزی تصریح کرد: کار گروه سیاسی مجمع پارلمانی آسیا با رد تحریم تاکید می کند استفاده از این ابزار توسط قدرتها نه تنها آثار سوء بر زندگی عادی مردم کشور ها دارد بلکه در تناقض آشکار با اصول سازمان تجارت جهانی است.

وی در ادامه بر لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و متذکر شد این فراید به حضور معنادار کشورها درتحولات جهانی خواهد انجامید.

طه خاطر نشان کرد اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل سبب می شود اهداف توسعه اقتصادی را در صدر دستور کار سازمان مذکور قرار گیرد.



رئیس کار گروه اقتصادی و اجتماعی مجمع پارلمان آسیا در پایان بر لزوم توجه به برنامه های ملی و منطقه ای و بین المللی در زمینه حفاظت محیط زیست تاکید کرد و از روسای پارلمان ها خواست این موضوع را در برنام های توسعه اقتصادی خود لحاظ کنند.

گفتنی است کلیه بیانیه ها و قطعنامه های مربوط به کار گروههای مختلف هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن مجالس آسیایی برای صلح که دراجلاس تهران به مجمع پارلمانی آسیا تغییر نام داد به تصویب اعضا رسید.