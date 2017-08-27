به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اداری امور آبفای بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه امروز با حضور استاندار البرز شاهد افتتاح ساختمان اداری آبفا با هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی بودیم، اظهار کرد: مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی برای آب شرب شهر چهارباغ بااعتباری معادل ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان نگهداری این مخزن با هزینه اعتباری بالغ‌بر ۱۷۰ میلیون تومان، افزود: چاه شماره ۲۱ بهداشت به همراه خط انتقال آن نیز بااعتبار ۵۸۰ میلیون تومانی حفر، تجهیز و راه‌اندازی شده است‌.

فرماندار ساوجبلاغ از حفر، تجهیز و راه‌اندازی چاه شماره ۲۲ گلستان چهار به همراه خط انتقال خبر داد و افزود: برای این پروژه نیز ۶۱۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پالیزگیر گفت: درمجموع برای پروژه‌های یادشده در خصوص آب‌رسانی به مناطق مختلف شهرستان ساوجبلاغ ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.