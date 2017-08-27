نمایندگان شورای جهانی کلیساها در حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، در زیارت نمایندگان شورای جهانی کلیساها از حرم حضرت معصومه (س) که از سوی تولیت محترم حرم ترتیب داده شده بود، اعضای هیأت شورای جهانی کلیساها از بارگاه حضرت معصومه (س) و بعضی صحنها و شبستانها بازدید کردند و سپس در دفتر تولیت به توضیحات حجتالاسلام حسینی، و اردکانی، گوش فرادادند.
در این نشست مفاهیم زیارتنامه به طرف مسیحی توضیح داده شد که چگونه مردم با توسل به اولیای خدا به درخواست و استمداد از خدا میپردازند.
حجتالاسلام حسینی در این نشست با اشاره به روش امامان در تربیت مردمان پیرو آنان، هدف انبیا را در برقراری عدالت و صلح دانست و گفت: اسلام را که دین تعقل و آزاداندیشی است، راهی جز عقلانیت و وحیانیت را نشان نمیدهد.
وی همچنین زندگی مسالمتآمیز و انسانی را از اهداف مهم اسلام دانست و افزود: هرگونه تصویر زشتی که از داعشیان و القاعدههای مدعی اسلام منتشر میشود برخلاف اهداف حقیقی اسلام است.
بازدید اعضای شورای جهانی کلیساها از دانشگاه ادیان و مذاهب قم
اعضای شورای جهانی کلیساها در ادامه سفر به قم، ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دانشگاه ادیان و مذاهب قم، جلسه صمیمانه همراه با گفتوگو با رییس و برخی از مسئولان این دانشگاه داشتند.
در این نشست حجتالاسلام ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب از تلاش این دانشگاه در بخشهای مختلف آن برای آموزش و تربیت متخصص در امور ادیان خبر داد.
نواب با تأکید بر اهمیت نشستها و گفتوگوهای دینی و بازدهی ثمربخش آن اظهار کرد: امروز با همه تلاشهای صورت گرفته، هنوز در آغاز راه قرار داریم و باید تلاش مضاعف کنیم تا جبران گذشته شود.
وی در ادامه با اظهار خوشبینی نسبت به آینده، وضعیت افراطیگری موجود در جهان اسلام را در اوج دانست و گفت: زمان سقوط این افراطگرایی فرارسیده است، همانگونه که افراطیگری در مسیحیت قرون وسطایی به اوج رسید و اندکاندک سقوط کرد. اما لازمه آن همفکری، همدردی و همیاری همه رهبران و پیروان مخلص ادیان مختلف است.
دیدار نمایندگان شورای جهانی کلیساها با آیتالله علویبروجردی
نمایندگان شورای جهانی کلیساها در سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در دفتر کتابخانه آیتاللهالعظمی بروجردی (قدس سره) با آیتالله علویبروجردی، دیدار کردند. در ابتدای این دیدار گزارشی از اهداف نهمین دور اجلاس مشترک مرکز گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای جهانی کلیساها با عنوان «نقش تفسیری متون مقدس برای ایجاد جهان عاری از خشونت» که ۳۰ و ۳۱ مردادماه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، تبیین شد.
در ادامه آیتالله علویبروجردی، اظهار کرد: برداشت مناسب از متون دینی بسیار مطلوب است؛ اما همه مشکلات ناشی از سوءفهم از متون دینی نیست؛ بلکه مشکل جای دیگر است، چالش آنجایی است که عدهای با توجه به اندیشه دیرینه غلطی که از ابن تیمیه به ارث رسیده و به محمد بن عبدالوهاب رسید، حکومتی به پا داشتند که بیانگر خشونت قبیلهای آنان بود و هیچگونه ارتباطی به اندیشه اسلامی ناب نداشته و ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه پیروان این اندیشه منحرف و کارگزاران دستنشانده این حکومت منبعث از وهابیت، امروزه بر اکثر مراکز و مساجد اسلامی در اروپا و آمریکا و سایر نقاط سیطره دارند و هدایت فکری و آموزشی و تربیتی نسلهای مسلمانان را به عهده گرفتهاند و هزینههای هنگفتی در این راه صرف میکنند.
آیتالله علویبروجردی افزود: اینان در تاریخ گذشته هم جنایات بزرگی در حق مسلمان مرتکب شده بودند و قتلعامهای شهرهای نجف و کربلا و امروزه در یمن و ... نزد همه معروف است؛ اما دنیای غرب غفلت کرده که منشأ افراطگرایی کجاست، نه فقط جلوی این اندیشه را نمیگیرد؛ بلکه به غلط تلاش میشود این اندیشه و پیروان آن را به عنوان اسلام و مسلمین معرفی کنند تا به طور خواسته و ناخواسته، اسلامهراسی را نه فقط در اروپا و آمریکا بلکه در جهان ترویج کنند.
وی ادامه داد: سلطه حاکم در آمریکا، رهبری این تلاشها را به عهده دارد. سلطهگران آمریکایی به این امر اکتفا نکرده و با پشتیبانی صدها میلیاردی، اسلحههای خانمانسوز از این رژیم منحرف و این اندیشه زشت پشتیبانی میکنند و آنگاه مدعی مبارزه با تروریسم و داعش و القاعده و ... است، حال آنکه داعشیان و القاعده و امثالهم کتابهای درسی عربستان و وهابیها را در مدارس خود تدریس میکنند و اندیشه افراطگری را ترویج میدهند.
وی تأکید کرد: بایستی این اندیشه افراطیگری را بخشکانیم وگرنه این داعش هم از بین برود، نمونههای مشابه آن به صحنه خواهد آمد. شما دیدید ضرر این گروههای تروریستی فقط متوجه جهان اسلام نیست؛ بلکه شامل اروپا شده و کمکم به سایر مناطق دنیا سرایت خواهد کرد.
آیتالله علویبروجردی در پایان سخنانش خطاب به نمایندگان شورای جهانی کلیساها بیان کرد: باید ما و شما، رسالت خود را ادا کنیم و به دنیا بفهمانیم که ادیان الهی، به دنبال زندگی مسالمتآمیز هستند. آنچه این اندیشه منحرف را ارایه میدهد، اسلام نیست و آنچه سلطهطلبان غرب و آمریکا انجام میدهند، پشتیبانی از اندیشه منحرف و بدنام کردن اسلام اصیل است که امیر مؤمنان (ع) تصریح دارند که مردمان یا برادر دینی و یا همانند انسانی هستند. همه حق حیات دارند و نباید از بازیهای سیاسی سلطهطلبان غفلت کنیم.
نظر شما