موفقیت سوریه نتیجه الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عدالتخواه امروز یکشنبه در همایش روز بسیج کارمندی استان کرمانشاه با اشاره به شهادت شهید حججی اظهار داشت: خون شهید حججی سبب افزایش هم افزایی و اقتدار مجدد در کشور شد و در رزمندگان نیز اقتداری جهت برچیدن طومار داعش را ایجاد کرد.

وی مدیریت جهادی را رمز پیشرفت انقلای دانست و گفت: در هنگامی که سوریه و عراق از نیروهای سازمان یافته نظامی استفاده می کردند توفیق چندانی نداشتند اما موفقیت آنان با الگوگیری از انقلاب اسلامی، هنگام استفاده از نیروهای مردمی حادث شد.

عدالتخواه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به عنوان یک قدرت قوی منطقه ای مطرح است، گفت: هرچه از شهدای مدافع حرم گفته شود کم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: شهید حججی ستوان دوم یا سوم یک لشکر زرهی و ۲۵ ساله بود که آثار باقیمانده از وی حکایت از رابطه خالصانه او با خدا دارد.

کم‌کاری و برخورد با اغماض در رابطه با مفاسد، سزاوار کارمند جمهوری اسلامی نیست

وی گفت: شهید حججی تنها زمانی به خواب می رفت که خواب بر وی مستولی می شد با این حال آیا سزاوار است که کارمند نظام جمهوری اسلامی کم کاری کند یا در محیط کار نسبت به مفاسد با اغماض رفتار کند؟

عدالتخواه فلسفه وجودی بسیج کارمندان را جهت ایجاد روحیه انقلابی دانست و افزود: برخی افراد نادان می گویند که محل شهادت شهید حججی با حرم حضرت زینب(س) کیلومترها فاصله داشته و وی شهید حرم نبوده اگر این سخنان از روی جهالت است باید اصلاح شود در غیر این صورت از این حرفا بوی خیانت به مشام می رسد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: آنان که متصف به صفت بسیجی هستند باید پاسخگوی نیاز بسیجیان باشند و با شان و جایگاه جمهوری اسلامی ایران تضادی نداشته باشند.