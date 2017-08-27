کشف و ضبط هدمانت کل وحشی در رستورانی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست شهر تهران (سامات) محمد حسین بازگیر با اعلام این خبر گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهر تهران روز گذشته حین گشت و پایش در سطح شهر تهران موفق به کشف و ضبط یک عدد هدمانت کل وحشی هفت ساله از رستوران دار متخلف شدند.

وی افزود: این متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به به مراجع قضایی معرفی می شود.

بازگیر با بیان اینکه بر اساس قانون شکار و صید که یکی از قدیمی ترین قوانین زیست محیطی کشور است هر گونه شکار و صید، خرید و فروش، تکثیر و پرورش، صادرات و واردات حیوانات وحشی و اجزاء آنها بدون کسب پروانه یا اجازه سازمان حفاظت محیط زیست جرم محسوب می شود، اظهار داشت: علاوه بر این موجب بروز مشکلات بسیاری در خزانه ژنتیکی و سرمایه های زیستی مملکت خواهد شد، از این رو یگان حفاظت محیط زیست بدون اغماض با متخلفین برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از مردم، صاحبان مشاغل و رستوران داران خواست از خریداری این موارد، نمایش، عرضه وترویج فرهنگ شکار غیر مجاز حیات پرهیز کنند و در صورت مشاهده مواردی از این گونه تخلف ها با شماره تلفن ۸۸۸۲۴۵۱۳ محیط زیست شهر تهران و یا سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس و در حفاظت از این سرمایه های زیبای خداوندی همراهی و مشارکت کنند.

بزهای نر وحشی که کَل یا پازن نامیده می شود توانایی بسیار بالایی در صعود به صخره ها و حرکت در سطوح شیب دار دارند شاخ هایی بلند و بند بند دارند که هر بند یا گره معرف یکسال از عمر حیوان می باشد هم چنین در زیر چانه خود دسته ای مو شبیه ریش دارند.