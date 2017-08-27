  1. استانها
  2. اصفهان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

دبیر هفتمین جشنواره حسنات:

۲۸۲ اثر تاکنون به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است

۲۸۲ اثر تاکنون به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است

اصفهان – دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان گفت: تاکنون ۲۸۲ اثر برای شرکت در هفتمین جشنواره حسنات به دبیرخانه، ارسال شده است.

رسول صدرعاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فر اخوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از نیمه مرداد ماه سال جاری به صورت عمومی اعلام شده است، اظهار داشت: استقبال هنرمندان از این فراخوان تاکنون قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۸۲ اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ارسال شده است، تصریح کرد: ۱۳۴ اثر در بخش داستانی، ۸۶ اثر در بخش مستند، ۴۰ اثر در بخش فیلم‌نامه و ۲۲ اثر در بخش انیمیشن برای این جشنواره ارسال شده است.

دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات  با اشاره به اینکه این تعداد اثر توسط بیش از ۱۷۰ هنرمند به دبیرخانه جشنواره هفتم ارسال شده است، ابراز داشت: هنرمندان ۵۳ شهر تاکنون برای این جشنواره اثر ارسال کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات نیمه مهر ماه اعلام شده است، گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به آدرس hasanatfilm.ir اطلاعات لازم در خصوص شرایط ثبت‌ آثار در این جشنواره را دریافت کنند.

گفتنی است هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه و همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4070671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها