۲۸۲ اثر تاکنون به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است

رسول صدرعاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فر اخوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از نیمه مرداد ماه سال جاری به صورت عمومی اعلام شده است، اظهار داشت: استقبال هنرمندان از این فراخوان تاکنون قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۸۲ اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ارسال شده است، تصریح کرد: ۱۳۴ اثر در بخش داستانی، ۸۶ اثر در بخش مستند، ۴۰ اثر در بخش فیلم‌نامه و ۲۲ اثر در بخش انیمیشن برای این جشنواره ارسال شده است.

دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اشاره به اینکه این تعداد اثر توسط بیش از ۱۷۰ هنرمند به دبیرخانه جشنواره هفتم ارسال شده است، ابراز داشت: هنرمندان ۵۳ شهر تاکنون برای این جشنواره اثر ارسال کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات نیمه مهر ماه اعلام شده است، گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به آدرس hasanatfilm.ir اطلاعات لازم در خصوص شرایط ثبت‌ آثار در این جشنواره را دریافت کنند.

گفتنی است هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه و همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برگزار خواهد شد.