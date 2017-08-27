جاذبه های گردشگری و پتانسیل های حمل ونقل جای کار بیشتر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، داریوش باقرجوان در نشست دوستانه وصمیمی که بامدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان دکتر ذاکری داشت گفت: یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی هر منطقه ایجاد و نگهداری شبکه راه‌های استانی است که در بهبود بخشیدن به وضع بازرگانی، صنعتی و کشاورزی حائز اهمیت است.

باقر جوان در افزود : همچنین راه‌ها مهم‌ترین ابزار رسیدن به توسعه در هر منطقه‌ای به حساب می‌آید و رشد صنعتی و گردشگری یک منطقه با راه‌های مناسب چندین برابر می‌شود و دروازه‌های پیشرفت به روی منطقه گشوده خواهد شد ولی متاسفانه در استان هرمزگان کارهای اقتصادی مناسبی نسبت به جایگاه وموقعیت استراتژیکی که در سطح کشور با وجود معادن فراوان و مزیتهای خاص و اهمیت جاذبه های گردشگری و توریستی صورت نگرفته بنابراین استان جای کار بسیاری دارد.

به گفته وی، امید واثق دارم با کمک مسئولان استان و با ایجاد روحیه تعامل و همکاری در بین مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی بتوانیم اقدامات و کارهای شایسته و در خورشان و منزلت استان و مردم خونگرم و شریف انجام دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود: در وقوع تصادفات جاده‌ای سه عامل اصلی نقش بسزایی دارند که این عوامل انسان، خودرو و جاده است که سهم هر کدام در وقوع تصادف مشخص است.بی تردید برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت و نظارت صحیح و همت و تلاش مضاعف دست‌اندرکاران مرتبط با این بخش میتوان شاهد کاهش چشمگیر حوادث و سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن باشیم.

در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در استان برای کنترل روان آبها وسیلاب وتقویت سفره های آب زیر زمینی وذخیره نزولات آسمانی ۷۴۰۰سازه آبخیر داری احداث شده است.که حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزارمتر مکعب در سال آبگیری می شود.

ذاکری گفت: صدوسه نقطه ازاستان جهت جلوگیری ازتبدیل آب باران به آب شور مورد مطالعه قرار گرفته است که آمار وارقام نشان داده است درمنطقی که پروژه آبخیزداری احداث شده ۷۰درصد کاهش خسارت داشته ایم.

وی در پایان اشاره ای به راه اندازی مجمع خیرین منابع طبیعی دراستان نمود وگفت یکی دیگر از فعالیت های شاخص تشکیل مجمع خیرین استان که از سال ۱۳۷۹تا پایان سال ۱۳۹۳ توسط این مجمع که به عنوان سازمان مردم نهاد به ثبت رسیده ۲۲ کار که نسبت به۱۴سال قبل بیش از دوبرابر سرمایه گذاری شده است.