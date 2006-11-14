اقدامات اجرایی برای احداث حصار امنیتی در مرز عربستان با عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فر انسه، وزیر کشور عربستان گفت: اقدامات اجرایی برای احداث طولانی ترین حصار امنیتی به طور 900 کیلومتر در طول مرز عربستان با عراق را به منظور جلوگیری از نفوذ و تردد تروریست ها آغاز کرده ایم.

وی که با روزنامه الانباء کویت گفتگو می کرد، افزود: احداث این حصار امنیتی بین مرز عربستان و عراق در چارچوب یک رشته تدابیر امنیتی صورت می گیرد و طرح محافظت امنیتی از مرزهای شمالی عربستان شامل مجهز کردن این حصار امنیتی به دستگاههای کنترل، ایجاد پایگاههای نظامی و احداث پاسگاه در طول مرز با عراق است.

وزیر کشور عربستان اظهار داشت: هزینه اجرای این طرح ممکن است تا 12میلیارد دلار برسد که 500 میلیون دلار از این مبلغ خرج احداث حصار امنیتی در طول پنج یا شش سال خواهد شد.

نایف بن عبدالعزیز خاطرنشان کرد: این حصار نقش مهمی در توقف قاچاق سلاح و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه و نیز ممانعت از تردد غیرقانونی افراد از طریق مرز با عراق خواهد داست.

برپایه این گزارش، ارتش آمریکا اعلام کرده است که اتباع عربستان 12 درصد جنگجویان خارجی داخل در عراق را تشکیل می دهند که این افراد در کنار سه هزار فرد مسلح عراقی در داخل این کشور دست به فعالیت و عملیات مسلحانه می زنند.