به گزارش خبرنگار مهر، امروز با حضور محمدرضا مروارید استاندار ایلام، ۱۰ طرح در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید.

افتتاح رادیولوژی بیمارستان دره شهر، طرح آبیاری هوره کول، برق رسانی به یادمان شهدای گمنام، خانه بهداشت روستای دلفان آباد، کلنگ زنی طرح های گازکشی به روستاهای دشت چمران، دبستان دوکلاسه مهتابی، طرح تصفیه خانه ارمو، طرح چهاربانده مسیر دره شهر به بدره و افتتاح سیستم تری جی دهستان ارمو از جمله این طرح ها بوده است.

راضی ناصر فر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در حاشیه افتتاح طرح دستگاه رادیولوژی دیجیتال دره شهر گفت: با راه اندازی این دستگاه، عملیات رادیولوژی در حداقل زمان ممکن انجام و اشعه کمتری به بیمار یا کادر درمانی وارد می شود.

وی اظهار کرد: برای تهیه این دستگاه مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار با پیگیریهای نماینده حوزه جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی استان تامین شده است.

در هفته دولت ۳۹ طرح و پرژه در شهرستان دره شهر با اعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیار ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.