انتصاب روسای پلیس گیلان، لرستان و همدان

به گزارش خبرنگار مهر سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره انتصاب سه فرمانده انتظامی استان با حکم سردار اشتری، فرمانده نیری انتظامی گفت: سردار محمدرضا اسحاقی که پیش از این به عنوان فرمانده انتظامی خوزستان خدمت می کرد به سمت رییس پلیس گیلان منصوب شد.

وی ادامه داد: سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان البرز به سمت رییس پلیس استان همدان منصوب شد.همچنین سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی استان به سمت رییس پلیس استان لرستان منصوب شد.

گفتنی است چندی قبل سردار محمد قنبری رییس پلیس لرستان به سمت رییس پلیس سیستان و بلوچستان منصوب شده بود.