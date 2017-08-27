شناسایی ۱۴۷ نقطه حادثه خیز در جاده های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری صبح یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد:وظایف و اهداف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای براساس برنامه ششم شامل ارتقا ایمنی حمل و نقل، حفظ امنیت ملی، ترانزیت، بهبود و توسعه بهینه حمل و نقل متناسب با تقاضا، کاهش شدت مصرف انرژی در حوزه های مختلف حمل و نقل و توانمندسازی نیروها است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد رشد داشته است، افزود: در سال ۹۴ تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا ۱۷۹ شرکت بوده است که در سال ۹۵ به ۲۱۰ شرکت افزایش پیدا کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی تعداد راننده های مشغول به کار در شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا را چهار هزار و ۹۶ راننده اعلام کرد و گفت: در این حوزه استان رتبه سوم را در کشور دارد.

وی تعداد ناوگان حمل و نقل باری استان را ۲۹ هزار و ۷۳۱ دستگاه در سال ۹۵ دانست و اضافه کرد: در این بخش ۳۹ هزار و ۶۶۳ راننده مشغول به کار هستند و رتبه استان در این ناوگان چهارم کشوری است.

نصری میانگین طول عمر ناوگان باری را ۱۸ و نیم سال عنوان و ابراز کرد: تناژ بابری استان در سال گذشته ۲۷ میلیون تن بوده است که در این حوزه خراسان رضوی رتبه چهارم کشوری را دارد.

​جابه جایی ۹ میلیون تن کالا

وی با بیان اینکه در چهارماه نخست امسال ۹ میلیون تن کالا جابجا شده است که نسبت به سال گذشته شش درصد رشد داشته است، اظهار کرد: ۲۶ تشکل صنفی در حوزه حمل و نقل استان فعالیت دارند که شامل ۱۵شرکت و شش انجمن رانندگان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی تعداد شرکت های مسافربری را ۱۳۳ شرکت با هشت هزار و ۵۱۴ نفر راننده اعلام کرد و گفت: در این حوزه استان رتبه سوم کشوری را دارد.

وی تعداد ناوگان مسافربری استان را شش هزار و ۳۹۸ دستگاه دانست که رتبه سوم کشوری را دارد و ادامه داد: متوسط عمر ناوگان به ترتیب اتوبوس ۱۲ سال، مینی بوس ۲۴ سال و سواری ۹ سال است.

نصری میزان جابجایی مسافر را در سال گذشته ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر با یک درصد رشد نسبت به سال ۹۴ عنوان کرد و افزود: در این حوزه خراسان رضوی رتبه دوم کشوری را دارد؛ همچنین در چهار ماهه نخست سال جاری نیز هفت میلیون نفر جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲درصد رشد داشته است.

وی تعداد پایانه های مرزی را چهار پایانه با ۲۱۱ شرکت حمل و نقلی که شامل ۷۸ نمایندگی و سه تشکل صنفی است، اعلام و ابراز کرد: میزان صادرات استان در سال گذشته یک میلیون ۲۵۰ هزار تن بوده است که نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است علت آن نیز میزان اخذ عوارض کشور ترکمنستان و مشکلات مرز ایران و ترکیه بوده است؛ البته این موضوع در ماه های آینده به دلیل تعامل با کشورهای همجوار و افزایش تولیدات داخلی بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۳ سامانه ثبت تخلف با ۲۱۸ دروبین در راه های خراسان رضوی فعال هستند، گفت: ۳۶ سامانه نیز در حال تکمیل است که امیدواریم با برطرف شدن بحث نرم افزاری آنها تا سه ماه آینده بهره برداری شود؛ خراسان رضوی در این حوزه رتبه سوم کشوری را دارد.

وی با بیان اینکه ۱۴۷ نقطه پرحادثه تا پایان سال ۹۵ شناسایی شده که ۶۰ نقطه آن دارای اولویت نخست و ۸۷ نقطه نیز مستعد است، اظهار کرد: به منظور ایمن سازی این نقاط علائم و تابلو های کاهش سرعت نصب و روشنایی راه انجام شده است و در خصوص اقدامات بلند مدت و میان مدت نیز ساخت تقاطع ها غیر همسطح در دستور کار قرار گرفته که نیازمند ۲۲ میلیاردتومان اعتبار می باشد.