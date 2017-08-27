اعتبار ازنا- شازند تنها روی کاغذ است/ با مردم صادق باشیم

مجید کیانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با انتقاد شدید از عدم تکمیل پروژه چهارخطه ازنا - شازند اظهار داشت: متاسفانه استاندار لرستان اعلام کرده است که ۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اعتبار اختصاص یافته و این در حایست که تا کنون این اعتبار تخصیص پیدا نکرده و اختصاص این اعتبار تنها «بر روی کاغذ» بوده است.

طلب ۱۸ میلیارد تومانی پیمانکار پروژه

وی با بیان اینکه واقعا اگر چنین اعتباری وجود داشته است تا کنون چرا اعلام نکرده اند، گفت: هیچ پول جدیدی نیز برای این پروژه اختصاص پیدا نکرده و «بازی با الفاظ» از سوی مسئولان مطلوب نیست و باید مشکل منطقه حل شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان استاندار لرستان هستند باید با رئیس جمهور، آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار کرده و این موضوع را پیگیری کنند و از سختی ها و درد و رنج مردم منطقه بگوید.

کیانپور با بیان اینکه این جاده هفته ای چند کشته می دهد، گفت: اینکه اعلام کنیم ۵ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته درست نیست در حالی که پیمانکار این پروژه ۱۸ میلیارد تومان در این پروژه طلب دارد.

پروژه ازنا - شازند حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

وی با بیان اینکه بر فرض اینکه ۵ میلیارد تومان مطرح شده از سوی استاندار لرستان صحت داشته باشد، بازهم نمی توان برای اجرای پروژه قدم از قدم برداشت، گفت: بیش از ۵۰ مکاتبه برای تعیین تکلیف این پروژه با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و مقامات محلی داشته ام تا این پروژه را تعیین تکلیف کنند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پروژه راهسازی ازنا - شازند حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد، ادامه داد: بر فرض اینکه ۵ میلیارد تومان استاندار ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند، اما این پروژه اجرایی نمی شود.

کیانپور با بیان اینکه این ۵ میلیارد تومان که از سوی استاندار لرستان اعلام شده از محل بودجه توزان بوده و از محل اعتبارات استانی نبوده است، گفت: یک ریال از بودجه توزان در کشور تخصیص پیدا نکرده است، با مردم باید صادق باشیم.

وی با بیان اینکه این ۵ میلیارد تومان «روی کاغذ» است و تخصیص پیدا نکرده است، گفت: با مردم در زمینه بودجه کشور صادقانه حرف بزنیم، اگر این بودجه از محل توزان بوده، سه سال است که اعتبار آن رو کاغذ گذاشته می شود اما ریالی تخصیص پیدا نمی کند.

استاندار چرا مشکل را با رئیس جمهور مطرح نکرده است؟

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در این رابطه هیچ تخصیصی ندارد، گفت: مردم منطقه تقاضا دارند که استاندار از رئیس جمهور، و وزیر راه بخواهد که فکری برای این پروژه در لایحه بودجه داشته باشند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ردیف این پروژه باید یک ردیف قوی باشد تا اجرایی شود، گفت: در حال حاضر پیمانکار ۱۸ میلیارد تومان در این این پروژه طلب دارد و این در حالیست که استاندار با توجه به اعتراضات مردم اعلام کرده است که ۵ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته و سوال این است که اگر این اعتبار اختصاص یافته چرا تاکنون اقدامی در این رابطه نشده است.

کیانپور با بیان اینکه اگر هم این اعتبار اختصاص پیدا نکرده و این حرکت، یک حرکت نمایشی است، چه لزومی دارد با مردم اینگونه صحبت کنیم؟ ادامه داد: در سال های گذشته ریالی از محل اعتبارات توازن پرداخت نشده است و این اعتبارات روی کاغذ بوده است.

وی با بیان اینکه بزرگترین گلایه ما این بوده که استاندار باید از رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور این موضوع را پیگیری می کرد، ما خیلی از جوانان مان را در این جاده از دست داده ایم، گفت: اگر این پروژه اجرایی می شد ما امروز شاهد اعتراض مردم نبودیم.

چهارخطه ازنا- شازند باید به عنوان یک اولویت پیگیری می شد

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار لرستان در صدا و سیما و در گزارش هفته دولت اعلام می کند که هزار و ۹۰۰ میلیارد برای آزاد راه خرم آباد - اراک هزینه می شود، گفت: توقع ما این است که همه را یکسان ببینیم و فرصت ها برای همه پروژه های استان رعایت شود.

کیانپور با بیان اینکه استاندار لرستان باید به مردم پاسخ بدهد که برای این پروژه چه اقدامی کرده است، گفت: این همه وزیر و معاون وزیر به لرستان سفر کرده اند؛ استاندار چند بار این موضوع را پیگیری کرده است؟

وی با تاکید بر اینکه این پروژه باید به عنوان یک اولویت از سوی استاندار پیگیری می شد، گفت: استاندار لرستان چند بار با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور این موضوع را مطرح و پیگیری کرده است؟

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع مطرح شده در رابطه با ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده ازنا- شازند اشاره کرد و گفت: اگر این جاده استاندارد نبوده است چرا وسایل نقلیه از آن تردد می کرده است؟ و اگر راه حل ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین بوده چرا زودتر این اقدام را انجام نداده اند؟