  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

قائم مقام وزیر کشور عنوان کرد؛

توانمند سازی ظرفیت های مردمی راهکارمقابله با آسیب های اجتماعی است

توانمند سازی ظرفیت های مردمی راهکارمقابله با آسیب های اجتماعی است

قوچان- قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید از ظرفیت های مردمی کمک گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری قوچان با اعلام این خبر گفت: طی تحقیقی که در سال ۸۳ انجام شد ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم وغیر مستقیم از حوزه مواد مخدر  به اقتصاد کشور وارد شده است و تقریبا یک چهارم کشور با این پدیده درگیر هستند.

وی  با اشاره به کشته شدگان تصادفات جاده ای نیز گفت: از این منظر که شهرستان قوچان در مسیر گذرگاه جاده شمالی به مشهد است متاسفانه دارای کشته شدگان جاده ای می باشد.

رستم وندی در خصوص ارتباط آسیب های اجتماعی با بحران نیز گفت: اگر مدیریت وکنترل درستی در معضلات اجتماعی نشود چه بسا که با گسترده شدن، تبدیل به بحران اجتماعی می شود.

وی افزود: در دهه هفتاد وهشتاد نیز دو نمونه از این بحران را داشتیم که در کنار معضل سیاسی تبدیل به معضلات امنیتی شد .

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه قبل از پرداختن به آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی ضروری است، یادآور شد: فردی که در معرض مواد مخدر قرار دارد از تمامی شرایط رشد و تکامل روحی باز می ماند که اگر به سلامت فرد به درستی بپردازیم به همان میزان نیز کاهش آسیب اجتماعی  خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: ارتباطی بین اضطراب و تنش و مصرف مواد مخدر وجود دارد که در محصلین این آمار بالا است و در جهت کاهش آن سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی مورد تاکید است.

رستم وندی راه حل موجود در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی را  آموزش و توانمند سازی ظرفیت های مردمی برشمرد.

کد مطلب 4070711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها