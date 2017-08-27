توانمند سازی ظرفیت های مردمی راهکارمقابله با آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری قوچان با اعلام این خبر گفت: طی تحقیقی که در سال ۸۳ انجام شد ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم وغیر مستقیم از حوزه مواد مخدر به اقتصاد کشور وارد شده است و تقریبا یک چهارم کشور با این پدیده درگیر هستند.

وی با اشاره به کشته شدگان تصادفات جاده ای نیز گفت: از این منظر که شهرستان قوچان در مسیر گذرگاه جاده شمالی به مشهد است متاسفانه دارای کشته شدگان جاده ای می باشد.

رستم وندی در خصوص ارتباط آسیب های اجتماعی با بحران نیز گفت: اگر مدیریت وکنترل درستی در معضلات اجتماعی نشود چه بسا که با گسترده شدن، تبدیل به بحران اجتماعی می شود.

وی افزود: در دهه هفتاد وهشتاد نیز دو نمونه از این بحران را داشتیم که در کنار معضل سیاسی تبدیل به معضلات امنیتی شد .

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه قبل از پرداختن به آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی ضروری است، یادآور شد: فردی که در معرض مواد مخدر قرار دارد از تمامی شرایط رشد و تکامل روحی باز می ماند که اگر به سلامت فرد به درستی بپردازیم به همان میزان نیز کاهش آسیب اجتماعی خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: ارتباطی بین اضطراب و تنش و مصرف مواد مخدر وجود دارد که در محصلین این آمار بالا است و در جهت کاهش آن سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی مورد تاکید است.

رستم وندی راه حل موجود در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی را آموزش و توانمند سازی ظرفیت های مردمی برشمرد.