۲۳ تن لیمو قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اصغر خرم روی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه مقادیر زیادی کالای قاچاق در یک انبار دپو شده است، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های نامحسوس انبار مذکور را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آنجا ۲۳تن لیمو خارجی قاچاق کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش لیموهای مکشوفه بنابه نظر کارشناسان، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است،اذعان داشت: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری متهمان در کمترین زمان ممکن اقدام شود.