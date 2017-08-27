به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص برخی اظهارنظرات از سوی نماینده آمریکا در سازمان ملل و ارتباط آن با آژانش بین المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: ما تسلیم زیاده خواهی دولت های خاص نخواهیم شد، آژانس نیز با توجه به استقلالی که دارد و صیانتی که از جایگاه بین المللی خود باید داشته باشد، بعید است که به خواسته های غیرمنطقی و غیرواقع بینانه که دیگران ممکن است بر آنان تحمیل کنند، تن دهد.

وی گفت: نماینده امریکا پس از دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشستی خبری، مذاکراتش را با آمانو موفقیت آمیز دانست و مدعی شد برجام هیچ تمایزی میان بازدید از سایت های نظامی و غیرنظامی ایران قائل نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: هیچگونه اجازه ای را به دیگران برای ورود به حوزه های منع شده در تفاهمات برجام نمی دهیم و بازرسی های آژانس قطعاً در چارچوب سیاست های داخلی خودمان انجام خواهد شد.

قاسمی با تأکید بر دفاع آژانس بین المللی انرژی اتمی از استقلال و جایگاه این نهاد بین المللی در برابر خواسته های غیرمنطقی و غیرواقع بینانه آمریکا تصریح کرد: مطمئن هستیم که آنان نمی توانند خواسته هایشان را تحمیل کنند گرچه هشدارهای لازم را به آژانس داده و توصیه های لازم را کرده ایم و در آینده هم این رویه را ادامه خواهیم داد.

وی همچنین درباره اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی بر موفقیت آمیز بودن مذاکراتش با آمانو درباره فعالیت های هسته ای ایران گفت: ما اصطلاحی در وزارت خارجه داریم که می گوییم هیچ سفر ناموفقی نداریم او هم می تواند ادعا کند که سفر موفقی داشته است اما مسلماً چارچوب های حاکم بر برجام مشخص است که بر آن تفاهم کرده ایم و با تأیید سازمان ملل با صدور قطعنامه ای از آن حمایت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: چارچوب های کار با آژانس تغییر ناپذیر است و ما بهترین همکاری ها را با این نهاد داشته ایم و آژانس نیز در بیانیه های متعدد مؤکداً اعلام کرده است که ایران پایبندی کاملی به برجام داشته و بهترین همکاری ها را با این نهاده کرده است.

قاسمی گفت: با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر منطقه و جهان، آمریکا علاقمند است با اتخاذ روش های قدیمی و بی حاصل، ایران را به سمت و سویی هدایت و ادعا کند که کشورمان با آژانس همکاری نداشته و برجام را نقض کرده است اما خوشبختانه با درایت و هوشمندی نظام، این بهانه و ابزار از دست آنان گرفته شده است.

وی تأکید کرد: به همین علت می بینیم وقتی با روش های قبلی نتوانستند به اهدافشان برسند از روش های دیگری استفاده می کنند و نماینده شان در سازمان ملل را به وین فرستادند تا بر دبیرکل آژانس تأثیر بگذارد اما با ویژگی هایی که ما از آژانس می شناسیم و کاری که این نهاد به عنوان کار حرفه ای و تخصصی باید انجام دهد و از جایگاه بین المللی اش دفاع کند این فشارها و تلاش ها مذبوحانه خواهد بود و نمی توانند بر آژانس تأثیر بگذارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با این حال با خردمندی مسئولان و پیش بینی هایی که داشتیم قبل از سفر نماینده آمریکا به وین، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در نامه هایی به آقای آمانو، وی را آگاه کردند و هشدارهای لازم را در خصوص فشارها و اقداماتی که ممکن است از جانب برخی آمریکایی ها اعمال شود اطلاع رسانی شد و این رصد و دقت ما همچنان ادامه خواهد داشت.

قاسمی افزود: ما کاملاً سعی می کنیم که از برجام صیانت شود زیرا به هر حال تفاهمی چند جانبه است که باید به آن متعهد باشیم و دیگران نیز باید تعهداتشان را به دقت اجرا کنند.

وی خطاب به اعضای اروپایی ۱+۵ تأکید کرد: لازم است که آنان با این نوع سیاست های یک جانبه گرایانه و تک روانه آمریکا مقابله کنند و اجازه ندهند که یک کشور بخواهد یک سویه در مسیر تضعیف برجام گام بردارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جهانِ امروز، جهان متفاوتی است که حتی با ۵ سال و ۱۰ سال پیش متفاوت است، پیش از این شاید یک کشور می توانست سیاست های خود را در برخی مناطق جهان دیکته کند اما امروز اکنون دورانی که شاهد سیاست های کلاسیک رایج در قرون گذشته بودیم سپری شده است و مردم جهان در هر نقطه از عالم با توجه به اقتضائات عصر ارتباطات از دولت هایشان درباره نحوه هزینه کرد مالیات ها سؤال می کنند که آیا در داخل کشورشان صرف شده است یا آن را صرف تسلیحات، کشتار دیگران و هرج و مرج کرده اند.

قاسمی تصریح کرد: اکنون دیگر به نحوی نیست که یک کشور با حق یک رأی در سازمان ملل متحد بخواهد اقتدارگرایی و یک جانبه گرایی داشته باشد و سیاست های معمولاً غلط خود را دیکته کند و در نهایت کشورها دیگر نیازی به برادر بزرگتر ندارند و خودشان تصمیم می گیرند.

وی افزود: در یک سال گذشته در منطقه خودمان، اروپا و دیگر مناطق جهان به خوبی می بینیم که مردم جهان با نقد سیاست دولت هایشان، طبق عملکرد دولت ها به آنان رأی می دهند یا نمی دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با دیگر تأکید کرد: بر این اساس تلاش های نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در سفر به وین و تقلایی که برای تخریب ذهنیت آژانس به عمل آورد یا خواهد آورد نابجا و هزینه بی جاست که می پردازند و جمهوری اسلامی ایران با خردمندی تمام، سیاست هایش را در قبال برجام ادامه خواهد داد و قطعاً در نقض آن پیش قدم نخواهد شد و سعی می کند که از آن صیانت کند.

قاسمی در پایان بار دیگر خطاب به دولت های اروپایی هشدار داد: اروپایی ها بیش از گذشته و با جدیت بیشتر در مقابل زیاده خواهی دولت آمریکا، بایستند زیرا اگر در این توافق چند جانبه بین المللی نتوانند در مقابل این زیاده خواهی ها ایستادگی کنند شاید فردا برای آنان هم دیر باشد و آنان هم باید بهای بیشتری پرداخت کنند.