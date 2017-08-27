به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان، مهندسان و اساتید با مفاهیم اخلاق مهندسی برگزار خواهد شد.

این کارگاه به همت گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی دلفت، پرفسور ایبو فن دو پول و دکتر بهنام تائبی برگزار می شود.

مسئولیت‌های حرفه‌ای مهندسان، جنبه‌های اخلاقی ریسک در فناوری، امکانات و محدودیت‌های کدهای اخلاقی، فرآیند نوآوری و طراحی ارزش مدار، مسئولیت فعال و انفعالی و آرمان‌های مهندسان و اخلاق و روش‌های ارزیابی مهندسی در این کارگاه بررسی می شود.