۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

با همکاری دانشگاه دلفت هلند؛

کارگاه بین‌المللی اخلاق مهندسی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

کارگاه بین‌المللی اخلاق مهندسی ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه با همکاری دانشگاه دلفت هلند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان، مهندسان و اساتید با مفاهیم اخلاق مهندسی برگزار خواهد شد.

این کارگاه به همت گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی دلفت، پرفسور ایبو فن دو پول و دکتر بهنام تائبی برگزار می شود.

مسئولیت‌های حرفه‌ای مهندسان، جنبه‌های اخلاقی ریسک در فناوری، امکانات و محدودیت‌های کدهای اخلاقی، فرآیند نوآوری و طراحی ارزش مدار، مسئولیت فعال و انفعالی و آرمان‌های مهندسان و اخلاق و روش‌های ارزیابی مهندسی در این کارگاه بررسی می شود.

