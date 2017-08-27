۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

مدیر کل کمیته امداد لرستان خبر داد:

اهدای ۱۳۰۰ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد لرستان

خرم آباد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از اهدای ۱۳۰۰ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی فارسانی ظهر یکشنبه در جشنواره ازدواج جوانان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ازدواج ساده بیان داشت: جهیزیه و مهریه سنگین، خرید از اماکن پرخرج و تجملات و هتل های پرهزینه از سنت های غلط ازدواج است که رهبری نیز بر دوری از آنها تاکید دارند.

وی اظهارداشت: بسیاری از سنت های غلط را می توان کنار گذاشت و ازدواجی ساده را برگزار کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: سال گذشته در کمیته امداد یک کار جهادی اتفاق افتاد و موفق شدیم به تمام جوانانی که ازدواج کردند جهیزیه اهدا کنیم.

محمدی بیان کرد: سال گذشته هفت هزار و۳۰۰ مورد جهیزیه به نوع روسان اهدا شد که از این تعداد هزار و۳۰۰ جهیزیه به کمک سپاه استان پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال هزار و ۳۲۰ جهیزیه به نوعروسان و افراد تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد که همگی از تولیدات داخلی و با اولویت مناطق محروم بودند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اظهارداشت: در کنار بحث جهیزیه دوره های مشاوره با توجه به بنیان خانواده و توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گرفته شد.

محمدی فارسانی اضافه کرد: امیدواریم با کمک و همکاری سایر ارگان ها و موسسات بتوانیم در کنار بحث ازدواج فعالیت های بهتر و بیشتری را به مجموعه تحت پوشش کمیته امداد ارائه دهیم که در این بین اردوهای زیارتی برای زوجین در دستور کار است.

کد مطلب 4070728

