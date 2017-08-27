رضا جعفرزاده، سخنگوی این سازمان با اشاره به عملکرد حمل و نقل هوایی در طول سال های ۹۲ تا 95 گفت: در سال ۹۲ در مجموع ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۴۹۵ مسافر با انجام ۲۱۴ هزار و ۸۱۳ پرواز در کشور جابه جا شد و سهم شرکت های داخلی از تعداد پروازهای انجام شده در مسیرهای داخلی و بین المللی ۱۹۳ هزار و ۶۹۹ پرواز و شرکت های خارجی ۲۱ هزار و ۱۱۴ پرواز بوده است.

وی افزود: در سال ۹۳ با انجام ۲۲۹ هزار و ۲۳۳ پرواز تعداد ۲۸ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۱۵۱ مسافر جابه جا شد که سهم شرکت های داخلی از پرواز های انجام شده در مسیرهای داخلی و بین المللی ۲۰۱ هزار و ۱۸۵ پرواز و شرکت های خارجی ۲۸هزار و ۴۷ پرواز بوده است.

جعفرزاده تصریح کرد: در سال ۹۴، ۲۸ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۷۱ مسافر جا به جا شده و در این سال مجموع پروازهای انجام شده ۲۴۴ هزار و ۷۷۴ پرواز بوده است که ۲۰۹ هزار و ۳۳۸ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی داخلی و ۳۵ هزار و ۴۳۶ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی خارجی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ با جابه جایی ۳۲ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۱۳۱ مسافر مواجه بودیم که در مجموع ۲۷۳ هزار و ۳۲۷ پرواز انجام شد که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۵۱۳ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی داخلی و ۳۸ هزار و ۸۱۴ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی خارجی انجام شد.

وی همچنین به تشریح وضعیت ناوگان کشور در سال مورد بررسی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ مجموع ناوگان هوایی کشور ۲۴۴ فروند هواپیما شامل ۴۰ هزار و ۹۷۳ صندلی پرواز بوده است که در سال ۹۳، به ۲۴۸ فروند هواپیما با ۴۰هزار و ۹۹۹ صندلی پرواز در سال ۹۴، به ۲۶۸ فروند با ۴۴ هزار و ۸۸۹ صندلی پرواز در سال ۹۵، به ۲۸۷ فروند با ۴۵هزار و ۸۷۱ صندلی پرواز افزایش یافته است.

به گفته وی مجموع ناوگان هوایی فعلی کشور ۳۰۰ فروند و ۴۷ هزار و ۲۵ صندلی پرواز است.

جعفرزاده با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته ۵۲ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه شده است افزود: اما ظرفیت ناوگان هوایی موجود، کفاف نیازهای فعلی کشور را نمی دهد و به همین لحاظ مسأله توسعه ناوگان جزء اولویت های بخش هوایی کشور به شمار می رود؛ برای رسیدن به سهم منطقه ای و جهانی در جابه جایی مسافر به بیش از دو برابر ناوگان موجود نیاز است.