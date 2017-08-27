افزایش مصرف گاز مایع دربویراحمدودنا/شناسایی۵۹ متخلف توزیع سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله مسعودی ظهر یکشنبه در همایش رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های استان افزود: این افزایش مصرف گاز مایع در حالی است که در همین مدت افزایش توسعه گازرسانی خانگی در استان را شاهد بوده ایم و این مسئله نشان از تخلفات و سودجویی در حوزه گاز مایع است.

مسعودی از شناسایی و معرفی ۵۹ متخلف در حوزه گاز مایع به مراجع قضایی خبر داد و افزود: استفاده از گاز مایع در مخزن های سوخت ال پی جی خودروها از جمله تخلفاتی است که در این حوزه انجام می شد و این افراد گاز مایع را با قیمت مناسب خریداری و به صورت غیرمجاز عرضه می کردند.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی استان گفت: در راستای ایمن سازی جایگاه های سوخت (سی ان جی) استان اقدامات مناسبی انجام شده و همچنین دستگاه های مختلف در راستای افزایش ضریب ایمنی واحدهای این حوزه نصب شده است.