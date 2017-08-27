جایگاه سی.ان.جی بخش بیارجمند به بهره برداری رسید

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در چهارمین روز از هفته دولت اولین جایگاه سی. ان. جی بخش بیارجمند و چهل و دومین جایگاه استان سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: این جایگاه دارای ظرفیت دو هزار مترمکعب بر ساعت با قابلیت سوخت رسانی به بیش از یک هزار و ۵۰۰خورو در طی شبانه روز با هشت نازل را دارد.

وی بابیان اینکه در بهره برداری از جایگاه سی. ان. جی بخش بیارجمند ۲۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان هزینه شده است، افزود: با بهره برداری از این جایگاه ظرفیت اشتغال برای ۹ نفر در منطقه فراهم شد.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه هم اکنون ۴۲ جایگاه سی. ان. جی با ۴۹۲نازل در سطح استان فعال است، ابراز داشت: در جایگاه های سی. ان. جی استان سمنان ظرفیت سوخت گیری برای ۶۰۰هزار مترمکعب بر ساعت را دارا است که امکان سوختگیری را به طور متوسط برای ۴۵هزار خودرو فراهم می کند.

رجب پور با بیان اینکه افتتاح هفت پروژه با اعتبار ۸۴میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: جایگاه بنزین و نفت و گاز مجن، جایگاه بنزین دهملا، جایگاه بنزین بسطام، دو جایگاه بنزین و نفت گاز ایوانکی از جمله جایگاه هایی هستند که طی هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

در سطح استان سمنان طی هفته دولت ۴۸۸ پروژه با اعتبار ۳۸۳میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که از این تعداد ۴۵۱پروژه عمرانی و ۳۷ پروژه اقتصادی است همچنین سهم شاهرود از این طرح ها ۱۴۱ پروژه با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومان خواهد بود.