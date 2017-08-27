  1. استانها
  2. مازندران
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران:

سواحل مازندران تا سال ۹۸ آزادسازی می شود

سواحل مازندران تا سال ۹۸ آزادسازی می شود

نوشهر - مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به وجود ۴۷۸ کیلومتر خط ساحلی در مازندران گفت: تا سال ۹۸ بخش اعظمی از سواحل استان آزادسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی ظهر یکشنبه در نشست حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه استان مازندران با دارا بودن ۴۷۸ کیلومتر خط ساحلی از چالش های زیادی در محدوده حریم ساحلی برخوردار بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب مدیران و کارشناسان اداره کل  منابع طبیعی طی سال های اخیر بخش زیادی از سواحل استان آزادسازی شده و با تعامل خوبی که بین سازمان بنادر و سازمان جنگل ها از طریق امضای تفاهم نامه بوجود آمده تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد .

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: حفظ حقوق دولت در سواحل در گرو تعامل هر چه بیشتر میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است.

محمدرضا اللهیار افزود : اراضی مستحدث و حریم ساحلی از موضوعاتی است که باید در این نشست از بعد فنی و حقوقی مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد .       وی تشکیل دبیرخانه استانی برای پیگیری مفاد تفاهم همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها را از دیگر اهداف این نشست برشمرد.

در ادامه مدیران ارشد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل فی ما بین جهت اتخاذ راهکار مناسب برای تعیین حریم ساحلی و اراضی مستحدث تأکید کردند.

کد مطلب 4070740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها