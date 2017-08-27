سواحل مازندران تا سال ۹۸ آزادسازی می شود

وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب مدیران و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی طی سال های اخیر بخش زیادی از سواحل استان آزادسازی شده و با تعامل خوبی که بین سازمان بنادر و سازمان جنگل ها از طریق امضای تفاهم نامه بوجود آمده تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد .
مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: حفظ حقوق دولت در سواحل در گرو تعامل هر چه بیشتر میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است.
محمدرضا اللهیار افزود : اراضی مستحدث و حریم ساحلی از موضوعاتی است که باید در این نشست از بعد فنی و حقوقی مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد . وی تشکیل دبیرخانه استانی برای پیگیری مفاد تفاهم همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها را از دیگر اهداف این نشست برشمرد.
در ادامه مدیران ارشد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل فی ما بین جهت اتخاذ راهکار مناسب برای تعیین حریم ساحلی و اراضی مستحدث تأکید کردند.
