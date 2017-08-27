۲۲ طرح کشاورزی و آبفای روستایی در اسدآباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ طرح کشاورزی و آبفای روستایی با حضور معاون عمرانی استاندار و مسئولان شهرستانی در اسدآباد به بهره برداری رسید.

اراضی کشاورزی روستای «دهنو» به نمایندگی از ۲۲ طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان اسدآباد، به سیستم نوین آبیاری تجهیز شدند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد در مراسم افتتاح این طرح اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح آبیاری تحت فشار تاکنون، ۱۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان اسدآباد به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی افزود: در سال جاری، ۲۲ طرح‌ آبیاری تحت فشار به میزان ۳۶۱ هکتار با اعتباری افزون بر ۲۸ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال در روستاهای تابعه این شهرستان افتتاح شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: از این میزان اعتبار، ۱۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال تسهیلات و کمک‌های دولتی به صورت بلاعوض بوده و مابقی آورده متقاضیان در راستای این طرح بوده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری ۲۹۶ طرح آبیاری بارانی، ۲۸ طرح قطره ای و تیپ و کم فشار با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

بیرنگ افزود: حسام‌آباد، وندرآباد، نجف‌آباد، موسی‌آباد، ولی‌آباد و دهنو از جمله روستاهای تابعه شهرستان هستند که این تعداد آبیاری تحت فشار در این روستاها به بهره‌برداری می رسد.

وی به هدف اجرای این طرح ها اشاره و عنوان کرد: افزایش راندمان آب مصرفی، افزایش عملکرد در واحد سطح، اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان نمونه ای از اقدامات است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد عنوان کرد: این تعداد پروژه برای ۱۰۳ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد کرد.

وی عنوان کرد: طرح پرورش ماهی قزل‌آلا در روستای پیرشمس‌الدین با ظرفیت ۹ تن و با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال از محل سهم آورده متقاضی با اشتغال زایی ۳ نفر در این هفته به بهره‌برداری خواهد رسید.

پروژه آبرسانی به روستای گذر کجین دومین طرحی بود که در چهارمین روز از هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرشرکت آبفای روستایی شهرستان اسدآباد در افتتاح این طرح گفت: برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۳۸۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

احد احدی اکمل افزود: این طرح شامل چهار بخش شبکه داخلی، بهسازی و مسقف نمودن مخزن ۲۵۰ متر مکعبی، یک فقره اصلاح وبهسازی و مسقف نمودن مخزن قدیمی روستا با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب با کمک خیرین و مشارکت مردمی و حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی با مشارکت مردم بوده است.

احدی اکمل عنوان کرد: اجرای شبکه توزیع به طول ۸۲۰۰ متر لوله پلی اتیلن همراه با استاندارد سازی انشعابات انجام شده است.