به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یک‌شنبه، ۳۴ طرح عمرانی و خدماتی در گرمه بااعتباری بالغ‌بر ۹ میلیارد تومان با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، آب‌رسانی به چند روستا ازجمله پروژه آب‌رسانی به روستای آرمادلو، طرح‌های مبلمان شهری، آسفالت خیابان‌ها و معابر اصلی شهری و طرح هادی روستایی ازجمله پروژه‌های قابل‌افتتاح هفته دولت در شهرستان گرمه بود.

همچنین در حاشیه مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های شهرستان گرمه، کلنگ مجمتع خدماتی رفاهی رباط قره بیل توسط استاندار خراسان شمالی به زمین زده شد.