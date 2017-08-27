  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

در چهارمین روز از هفته دولت؛

۳۴ طرح عمرانی و خدماتی در گرمه بهره‌برداری شد

۳۴ طرح عمرانی و خدماتی در گرمه بهره‌برداری شد

گرمه- هم‌زمان با چهارمین روز از هفته دولت، ۳۴ طرح عمرانی و خدماتی در گرمه با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یک‌شنبه، ۳۴ طرح عمرانی و خدماتی در گرمه بااعتباری بالغ‌بر ۹ میلیارد تومان با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بر اساس این گزارش،  آب‌رسانی به چند روستا ازجمله پروژه آب‌رسانی به روستای آرمادلو، طرح‌های مبلمان شهری، آسفالت خیابان‌ها و معابر اصلی شهری و طرح هادی روستایی ازجمله پروژه‌های قابل‌افتتاح هفته دولت در شهرستان گرمه بود.

 همچنین در حاشیه مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های شهرستان گرمه، کلنگ مجمتع خدماتی رفاهی رباط قره بیل توسط استاندار خراسان شمالی به زمین زده شد.

کد مطلب 4070742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها