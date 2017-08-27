موافقت نهایی به منظور بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان علیرضا آشناگر گفت: پس از پیگیری های متعدد مسئولان استانی و شهرستانی، نماینده سقز و بانه در مجلس، فعالان اقتصادی و رسانه ای و موافقت هیات دولت موضوع بازگشایی بازارچه سیف سقز بصورت ویژه در دستورکار استانداری کردستان، وزارت کشور و معاونت اول ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهار کرد: بازگشایی بازارچه سیف مورد موافقت نهادهای نظامی، امنیتی و مرزبانی مستقر و مرتبط با بازارچه های مرزی قرار گرفت و منتظر ابلاغیه نهایی جهت بازگشایی و استقرار واحد های اداری برای شروع دوباره فعالیت های این بازارچه هستیم.



آشناگر ضمن تقدیر از پیگیری همه مسئولان، نهادهای اجرایی و نظارتی، فعالان اقتصادی و رسانه ای برای پیگیری موضوع و موافقت نهایی با بازگشایی این بازارچه، اظهار امیدواری نمود و گفت: بازگشایی بازارچه مرزی سیف با عنایت به موقعیت استراتژیک سقز بعنوان پل ارتباطی شمالغرب با جنوب کشور و اقلیم کردستان عراق، نقش مهمی در تحولات اقتصادی، رونق بازار و تجارت سقز و ایجاد اشتغال داشته باشد.

گفتنی است بازارچه سیف یکی از مراکز مهم اقتصادی منطقه بود که از سال ۹۱ بدلایل نامعلوم تعطیل شده بود.

