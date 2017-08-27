خدمت به مردم را سرلوحه کارها قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در دیدار اعضای جدید شورای شهر و سرپرست شهرداری قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با تبریک هفته دولت اظهار کرد: شهید رجایی و شهید باهنر اسوه ایمان، تقوا و الگو در عرصه خدمت به مردم بودند و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشتند.

وی انتخاب اعضای جدید شورای شهر قزوین را تبریک گفت و با تأکید بر اینکه برکت موضوعی قرآنی است و باید از خداوند بخواهیم تا کارهایمان صاحب برکت شوند، تصریح کرد: اگر تلاش کنیم تا کارهایمان مورد توجه و عنایت خداوند قرار گیرند، صاحب برکت شده و با پیشرفت غیر قابل محاسبه همراه خواهند شد.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه همه کسانی که در این نظام مسئولیتی را پذیرفته‌اند باید کارها را با جلب رضایت الهی انجام دهند، خاطرنشان کرد: روز قیامت روزی است که کارهایی که در این دنیا انجام داده‌ایم، در مقابل ما مجسم می‌شوند و در آن روز انسان آرزو می‌کند ای کاش کارهای بد از او فاصله بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه مبنای دوستی‌هایمان باید ایمان و تقوا باشد، یادآور شد: خداوند می‌فرماید همه کسانی که ایمان و تقوا را مبنای دوستی‌هایشان قرار نمی‌دهند، در قیامت با یکدیگر دشمن می‌شوند، و ما نیز باید از خداوند بخواهیم به ما عنایت داشته باشد تا در عرصه‌های خدمتی تحت تأثیر کسانی که کارهای ما را ضایع می‌کنند، قرار نگیریم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید امانت‌ها را به اهلش بسپاریم، عنوان کرد: سپردن امانت‌ها به اهلش سفارش دیگر قرآن است و خوشبختانه در فضایی که رئیس شورای شهر و شهردار صحبت کردند دغدغه این سفارش قرآنی به خوبی دیده می‌شود.

آیت‌الله عابدینی به خطر مسئله نفوذ نیز اشاره کرد و یادآور شد: هوای نفس، نفوذ شیطان و نفوذ آدم‌های شیطان‌صفت از خطرات نفوذی است که در قرآن به آن‌ها اشاره شده و ما نیز در رسالت‌هایی که برعهده داریم باید مراقب مسئله نفوذ باشیم.

امام جمعه قزوین در پایان گفت: باید از فرصت‌هایی که در اختیار داریم به خوبی در راستای خدمت به مردم استفاده نماییم تا در پایان دوران خدمتی سربلند باشیم.

رئیس شورای شهر قزوین: نگاه شورای شهر، نگاه خدمت است

در ابتدای این دیدار آقای حکمت‌الله داودی، رئیس شورای شهر قزوین هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامیداشت و اظهار کرد: نگاه شورای شهر، نگاه خدمت است و وظیفه خود می‌دانیم به مردم قزوین با هر تفکر و نگرشی خدمت‌رسانی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های جدی شورای جدید شهر قزوین حضور در محله‌های مختلف برای شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی مردم است تا بتوانیم سریع‌تر مشکلات مردم را برطرف نماییم.

سرپرست شهرداری قزوین: نباید از کارهای فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی غافل شویم

علی صفری، سرپرست شهرداری قزوین هم در این دیدار با تقدیر از آقای نصرتی شهردار سابق قزوین، عنوان کرد: کارهای سخت‌افزاری مهم و ضروری است اما نباید از کارهای فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی غافل شویم زیرا اگر معضلات فرهنگی برطرف شوند، بسیاری از مشکلات شهری نیز برطرف خواهند شد.

وی با بیان اینکه به همه سلایق، تفکرات و نگرش‌های سیاسی احترام می‌گذاریم و با آن‌ها تعامل داریم، افزود: شهرداری نهاد کاملاً مستقلی است و رسالت اصلی آن خدمت به مردم است.