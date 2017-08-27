فلسفه غدیر در جامعه تبیین شود/ ولایت چراغ راه توحید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه ولایت و امامت استان سمنان به میزبانی دفتر خود باتاکید بر اینکه رسانه ها باید پوشش برناهه های مربوط به عید بزرگ امامت و ولایت را در اولویت خود قرار دهند، ابراز داشت: در دین اسلام دو اصل توحید و ولایت در کنار هم ذکر شده که از اهمیت موضوع حکایت دارد و با یادآوری آن‌ها در عید غدیر اجازه ندهیم تا مورد غفلت واقع شوند

وی با تاکید بر اینکه مراسم دهه امامت و ولایت باید باشکوه برگزار شود، افزود: اصل توحید به منزله پناهگاهی امن در محضر خدا است که برای رسیدن به این درجه از عرفان در ابتدا باید پیشوا و فرماندهی مسیر درست را به انسان نشان دهد که ولایت اصلی ترین چراغ برای روشن کردن مسیر به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه ولایتمداری باید به دور از شعار زدگی و در عمل باشد، ابراز داشت: برای عمل به توحید باید از دروازه ولایت عبور کرد، زندگی امام علی(ع) سرشار از درس زندگی است که باید در این ایام که مردم گرفتار زندگی اشرافی شدند بیش از پیش این موارد مطرح شود.

آیت الله شاهچراغی بابیان اینکه غدیر علامتی است که راه را گم نکنیم، تصریح کرد: در دهه ولایت باید به دنبال فرهنگ سازی غدیر بود و این مهم تنها با معرفی علی (ع) به عنوان اسوه و الگوی جامعه میسر خواهد شد لذا این مهم می طلبد تا در برگزاری با شکوه مراسم غدیر بیش از بیش کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه عده ای می خواهند فلسفه غدیر و اسلام را زیر سئوال ببرند لذا باید در چهار چوب برنامه های تعیین شده سد راه هجمه های دشمن شویم، افزود: غدیر تشکیل حکومت و اداره جامعه را به ملت ها نشان و الگوی زندگی اسلامی را معرفی می کند لذا باید در برنامه های دهه ولایت غدیر را فرهنگ سازی کرد.

در این نشست که جمعی از مسئولان فرهنگی نیز حضور داشتند پیرامون برگزاری عید ولایت بحث و تبادل نظر شد.