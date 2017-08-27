به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شمیرانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته ازدواج در فرمانداری فردیس برگزار شد، با بیان اینکه در استان اقدامات چشمگیری در حوزه ازدواج انجام شده است، اظهار کرد: برگزاری کلاس های آموزشی قبل و بعد از ازدواج برای ۱۸ هزار عضور از جمله این اقدامات بوده است.

وی با بیان اینکه برخی برنامه های استان البرز در رابطه با موضوع ازدواج در سطح ملی مطرح می شود، افزود: این مهم نشان دهنده اهمیت این مهم است.

شمیرانی از تخصیص اعتبار ۸۰۰ میلیون تومانی و زمینی برای احداث خانه جوان در فردیس خبر داد و افزود: آغاز به کار این خانه قطعا در کاهش آسیب های اجتماعی این شهرستان و افزایش آمار ازدواج موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه استان البرز پیشنهاد دهنده طرح تدبیر زندگی در سطح کشور بوده است، خاطرنشان کرد: ایده ها و نوآوری های استان البرز در رابطه با فرهنگ سازی و اقدامات ویژه در رابطه با کاهش طلاق، نام این استان را در سطح کشور نمایان کرده است.

شمیرانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از طلاق های صورت گرفته در استان البرز مربوط به ۵ سال ابتدای زندگی است، گفت: این مهم بر اقدامات ویژه و آموزش روش صحیح و تدبیر زندگی به جوانان تاکید دارد.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی، جشنواره فیلم کوتاه، نمایشگاه و غیره در استان البرز با موضوع ازدواج را از جمله برنامه های برگزار شده در هفته ازدواج اعلام کرد.