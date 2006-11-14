به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله علی مشکینی روز سه شنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کل کشور و جمعی از مسؤولان انتظامی استان قم طی سخنانی با تأکید بر افزایش سطح معنویت در بین آحاد جامعه خاطرنشان کرد: اگر معنویت در جامعه افزایش یابد، بسیاری از جرایم کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش جرایم در کشورهای غربی و رواج بیبند و باری در این کشورها اظهار داشت: کشورهای غربی دینشان را به دنیایشان فروختهاند.
رییس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود زحمات دولت و مجلس شورای اسلامی را در پیشرفت جامعه غیر قابل انکار دانست و گفت: در حال حاضر ایران در اوج ترقی و پیشرفت علمی جهان قرار دارد.
آیت الله مشکینی افزایش سطح معنویت در جامعه را موجب کاهش جرایم دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله علی مشکینی روز سه شنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کل کشور و جمعی از مسؤولان انتظامی استان قم طی سخنانی با تأکید بر افزایش سطح معنویت در بین آحاد جامعه خاطرنشان کرد: اگر معنویت در جامعه افزایش یابد، بسیاری از جرایم کاهش خواهد یافت.
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