به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله علی مشکینی روز سه شنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کل کشور و جمعی از مسؤولان انتظامی استان قم طی سخنانی با تأکید بر افزایش سطح معنویت در بین آحاد جامعه خاطرنشان کرد: اگر معنویت در جامعه افزایش یابد، بسیاری از جرایم کاهش خواهد یافت.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش جرایم در کشورهای غربی و رواج بی‌بند و باری در این کشورها اظهار داشت: کشورهای غربی دینشان را به دنیایشان فروخته‌اند.



رییس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود زحمات دولت و مجلس شورای اسلامی را در پیشرفت جامعه غیر قابل انکار دانست و گفت: در حال حاضر ایران در اوج ترقی و پیشرفت علمی جهان قرار دارد.