۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب شهر یاسوج عملیاتی شد

یاسوج- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر یاسوج عملیاتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جمعیت تحت پوشش این پروژه بیش از چهار هزار نفر است و اعتبار این پروژه نیز بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

لدنی نژاد افزود: در این پروژه حجم اصلاح توسعه شبکه توزیع آب ۳۷ کیلومتر است و پروژه های مختلف اصلاح شبکه توزیع آب در شهر یاسوج در حال اجرا است.

مدیر عامل آبفای استان تصریح کرد: مدت زمان اجرای این پروژه ۱۲ ماه بوده و تلاش این شرکت اصلاح، بهسازی و توسعه شبکه های آب در استان است.

وی بیان داشت: با تامین اعتبارات مناسب، اجرای این پروژه ها روند مطلوب تری خواهد داشت.

کد مطلب 4070802

