به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از آزادسازی سه چهارم منطقه تلعفر آخرین مرکز داعش در استان نینوا خبر داد و درباره عملیات خرابکارانه هشدار داد.

وی در نشست خبری مشترک با همتای جمهوری چک خود گفت: نیروهای عراقی موفق به آزادسازی سه چهارم منطقه تلعفر از لوث داعش در نهمین روز از عملیات نظامی شده اند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در مسیر درست در جنگ ضد تروریسم حرکت می کنیم و دستاوردهای بزرگی ضد داعش به دست می آوریم که آخرین آن شهر تلعفر بود که با هماهنگی عالی میان همه نیروهای نظامی عراقی و همکاری شهروندان میسر شد.

العبادی افزود: تلاش های دولت عراق بر راستای تحقق صلح و ثبات در مناطق آزاد شده و بازگردانیدن آوارگان است.

وی درباره اینکه تروریستها به اقدامات خرابکارانه و کشتار غیرنظامیان روی آورند هشدار داد و گفت: داعش فقط غیرنظامیان را می کشد.

یوهسلاف سوبوتکا نخست وزیر جمهوری چک نیز ضمن تبریک پیروزی های به دست آمده نیروهای عراقی ضد داعش اعلام کرد: جنگ با داعش به مثابه جنگ جهانی با تروریسم است.

وی از حمایت عراق در این جنگ سخن گفت و همکاری امنیتی و نظامی را در کنار همکاری و پیوندهای عمیق در زمینه های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی دانست.