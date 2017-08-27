  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

العبادی: در جنگ ضد تروریسم مسیر درست را طی می‌کنیم

العبادی: در جنگ ضد تروریسم مسیر درست را طی می‌کنیم

نخست وزیر عراق با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در جنگ ضد تروریسم و نبرد آزادسازی تلعفر به ماموریت های دولت این کشور در مناطق آزاد شده پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از آزادسازی سه چهارم منطقه تلعفر آخرین مرکز داعش در استان نینوا خبر داد و درباره عملیات خرابکارانه هشدار داد.

وی در نشست خبری مشترک با همتای جمهوری چک خود گفت: نیروهای عراقی موفق به آزادسازی سه چهارم منطقه تلعفر از لوث داعش در نهمین روز از عملیات نظامی شده اند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در مسیر درست در جنگ ضد تروریسم حرکت می کنیم و دستاوردهای بزرگی ضد داعش به دست می آوریم که آخرین آن شهر تلعفر بود که با هماهنگی عالی میان همه نیروهای نظامی عراقی و همکاری شهروندان میسر شد.

العبادی افزود: تلاش های دولت عراق بر راستای تحقق صلح و ثبات در مناطق آزاد شده و بازگردانیدن آوارگان است.

وی درباره اینکه تروریستها به اقدامات خرابکارانه و کشتار غیرنظامیان روی آورند هشدار داد و گفت: داعش فقط غیرنظامیان را می کشد.

یوهسلاف سوبوتکا نخست وزیر جمهوری چک نیز ضمن تبریک پیروزی های به دست آمده نیروهای عراقی ضد داعش اعلام کرد: جنگ با داعش به مثابه جنگ جهانی با تروریسم است.

وی از حمایت عراق در این جنگ سخن گفت و همکاری امنیتی و نظامی را در کنار همکاری و پیوندهای عمیق در زمینه های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی دانست.

کد مطلب 4070813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها