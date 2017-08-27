۱۲۶ نفر از دانش آموزان کامیارانی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز جمعی از مردم و مسئولین ادارات و نهاد های شهرستان کامیاران آخرین کاروان راهیان نور این شهرستان در فصل تابستان را بدرقه کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران در مراسم بدرقه از این کاروان، گفت با توجه به تعیین سهمیه شهرستان برای اعزام دانش آموزان در قالب کاروان راهیان نور، با هماهنگی های به عمل آمده و همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی موفق به اعزام ۳۵ درصد بیشتر از سهمیه دانش آموزی در نظر گرفته شده برای اعزام به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شمال غرب کشور شدیم.

هادی الله ویسی بیان کرد: امروز ۱۲۶ نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و مشهد شهدای گمنام به شهرستان مریوان اعزام شدند.

وی اظهارداشت: یکی از برنامه ها وتلاش های ما احصای مشکلات دوره های گذشته در راستای ارتقای این برنامه فرهنگی و معنوی است.

در این مراسم دانش آموزان از سوی مسئولان و خانواده های آنها بدای حضور در اردوی راهیان نور بدرقه شدند.