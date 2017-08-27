۱۳ مدرسه جدید در گلستان افتتاح می شود

محمد رضا وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رشد جمعیت دانش آموزان ابتدایی در استان گلستان اشاره و اظهار کرد: در هفته دولت امسال تا اول مهرماه ۱۳ مدرسه در استان گلستان افتتاح خواهد شد.

وطنی گفت: حدود ۶ هزار و ۷۱۰ کلاس ابتدایی در استان گلستان داریم که در سال جاری ۱۳۶ کلاس به آن ها اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعا ۱۱هزار و ۷۰۰ کلاس در مدارس دولتی استان داریم که در قالب ۲هزار و ۱۵۳ مدرسه هستند.

وطنی ادامه داد: ۲۷۰ کلاس استثنایی، ۲هزار و ۷۴۶ کلاس متوسطه و هزار و ۹۷۲ کلاس متوسطه دوم در استان گلستان داریم و پیش بینی می شود در سال تحصیلی ۹۶-۹۷، ۳۲۵ هزار دانش آموز داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به هزینه ۱۰میلیارد تومانی در راستای احداث مدارس جدید افزود: مجموع زیربنای این مدارس هشت هزار و ۳۲۴ مترمربع است که شامل ۷۸ کلاس درس می شود.

وی از هزینه ۱۹ میلیارد تومان در پروژه های ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: استاندارد سازی مدارس با اعتبار ۶ میلیارد تومان و شامل ۸۶۸ کلاس درس و آسفالت حدود ۸۰هزارمتر مربع محوطه مدارس از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

عملکرد دانش آموزان اولویت آن ها را در هدایت تحصیلی مشخص می کند

وطنی ملاک هدایت تحصیلی را عملکرد دانش آموز عنوان و تصریح کرد: در سال ۹۵-۹۶ در این راستا سال خوبی را داشتیم.

وی بیان کرد: تصمیم بر این شد که دانش آموزان با توجه به عملکردی که خودشان داشتند و رشته ای که علاقمند هستند، در صورتی که نمره لازم را آورده باشند می توانند در رشته ای که دلخواه آن ها است ثبت نام کنند.

وی بیان کرد: در هدایت تحصیلی ما محدودیت نداریم، اگر دانش آموزی معدل درس هایش در رشته ای بالا باشد الویت ثبت نام با او است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد هدایت تحصیلی به دانش آموز و خانواده اش بستگی دارد، آنچه که از طرف آموزش و پرورش در هدایت تحصیلی می آید به عنوان پیشنهاد است.

وی در خصوص امکانات تحصیل در مناطق محروم گفت: تلاش ما بر این است که محله ها و شهرستان هایی را که موقعیت مناسبی ندارند بیشتر مورد توجه قرار بدهیم.

وطنی با اشاره به شهر گرگان به عنوان آخرین شهر در استان از لحاظ ساخت مدارس، خاطرنشان کرد: توجه به مناطق محروم باعث شده که مرکز استان گلستان مورد توجه کمتری قرار بگیرد در حالی که شاید مشکلش از مناطق محروم نیز بیشتر باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان از استخدام افرادی که در نهضت سواد آموزی فعالیت می کنند خبرداد و افزود: اخیرا برای این افراد و کسانی که در پیش دبستانی ها با دولت همکاری می کردند مجلس یک فوریت استخدام آن ها را تصویب کرده است.

وی گفت: دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که براساس نیاز هر شهرستان از معلم های حق التدریس با توجه به مدرک تحصیلی شان استفاده شود.

وطنی ادامه داد: سال گذشته محدودیت رشته تحصیلی را برداشتند و با توجه به آن نزدیک به ۹۰۰ نفر توانستند به طور حق التدریس جذب شوند.

تشکیل تعاونی استانی «بهسازان فرهنگ» در گلستان

وی در ادامه به مشکل مسکن فرهنگیان اشاره و بیان کرد: این مهم را تعاونی های مسکن در شهرستان ها که معلم ها نیز در آن عضو هستند پیگیر می شوند.

وطنی گفت: طی صحبت هایی که با استانداری داشتیم، قرار بر این شد که هر شهرستانی که در این زمینه مشکل دارد به ما اعلام کند.

وی تصریح کرد: استانداری در این زمینه حتی مساعدت بیش از حد را داشت و برای تبدیل کاربری آن ها نیز پولی دریافت نخواهد کرد.

وطنی از تشکیل تعاونی استانی «بهسازان فرهنگ» در گلستان خبرداد و افزود: این تعاونی نیز می تواند در خدمت تعاونی های مسکن باشد و هرشهرستانی که تعاونی مسکن آن اعلام آمادگی کند تعاونی «بهسازان فرهنگ» می تواند به لحاظ مالی و پشتیبانی کمک رسان آن ها باشد.