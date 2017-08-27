ورود به بازار کار پس از تحصیل هدف دانشگاه علمی و کاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین جودت ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده رشته‌های موردنیاز خراسان شمالی در دانشگاه علمی و کاربردی استان ارائه می‌شود تا همپوشانی کمتر با دانشگاه‌های دیگر داشته باشد.

جودت افزود: رشته‌هایی در دانشگاه علمی کاربردی ارائه می‌شود که از موازی گری با رشته‌های تحصیلی در دیگر دانشگاه‌ها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: همچنین وظیفه دانشگاه علمی و کاربردی ایجاد شغل برای دانشجو و پیوند بین دانشگاه با صنعت و علم است.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی بیان کرد: هم‌اکنون ۱۲ مرکز آموزشی علمی و کاربردی در استان وجود دارد که در چهار گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، هنر و کشاورزی ۵۱ رشته در مقطع کارشناسی را ارائه می‌دهند.

جودت اظهار کرد: دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند با کمک و برقراری ارتباط با نهادها و ارگان‌های مختلف سطح آموزشی خود را بالا ببرد تا با استفاده از امکانات آن‌ها بهتر دانشجو تربیت کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۰۸ رشته در مراکز علمی و کاربردی در حال برگزاری است، گفت: این رشته‌ها با توجه به نیازسنجی از سطح جامعه ایجادشده‌اند.

وی بیان کرد: وزارت علوم و تحقیقات تنها به دانشگاه علمی و کاربردی مجوز گسترش را داده تا بر اساس نیاز جامعه رشته تحصیلی ایجاد کنند.

جودت اضافه کرد: این رشته‌ها به‌صورت موقت و مهارتی ایجاد و درصورتی‌که رفع نیاز شد منحل می‌شوند.

این مسئول گفت: دانشگاه علمی کاربردی به‌عنوان نسل سوم شناخته‌شده چراکه وظیفه کارآفرینی و ایجاد شغل برای دانشجو را دارد.

وی اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی پس از آموزش و فارغ‌التحصیل شدن در کمترین زمان به بازار کار راه پیدا می‌کنند.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی با اشاره به کسب رتبه‌ی چهارم کشوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور گفت: این دانشگاه بین یک‌هزار و ۵۰۰ مرکز آموزشی توانسته رتبه برتر را کسب کند و همچنین یکی از مراکز استان رتبه سوم کشوری را به دست آورده است.

جودت اضافه کرد: همچنین یکی از مراکز علمی و کاربردی خراسان شمالی جزء ۱۰ مرکز برتر کشور معرفی‌شده و نیز در بخش قرآنی صاحب کسب رتبه برتر شده است.

وی بابیان اینکه هدف از تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی ورود راحت به بازار کار است، گفت: ۶۰ درصد سرفصل‌های آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی مهارتی و ۴۰ درصد آن تئوری است.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در چهار حوزه صنعت، مدیریت خدمات اجتماعی هنر و کشاورزی در سطح دانشگاه‌های علمی و کاربردی خراسان شمالی تحصیل می‌کنند.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی اظهار کرد: ۳۰درصد دانشجویان مراکز آموزشی علمی و کاربردی در حوزه صنعت، ۶۰ درصد در حوزه مدیریت خدمات اجتماعی، ۶ درصد در حوزه کشاورزی و ۴ درصد در بخش هنر تحصیل می‌کنند.

جودت بابیان اینکه ۴۵۰ مدرس با دانشگاه علمی و کاربردی همکاری دارند، گفت: به ازای هر هشت نفر دانشجو یک استاد در این دانشگاه فعالیت می‌کند که این آمار طبق استاندارد کشوری مناسب است.

وی افزایش سطح کیفیت را یکی از اهداف دانشگاه علمی و کاربردی برشمارد و گفت: در تلاش هستیم فعالیت‌های مراکز آموزشی خود را بالا ببریم.

جودت بیان کرد: جامع‌ترین مرکز آموزشی به لحاظ تأمین سخت‌افزارها و امکانات آزمایشگاهی برای تدریس دانشگاه علمی کاربردی است.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی گفت: هم‌اکنون چهار مرکز آموزشی این دانشگاه استیجاری است.

جودت همچنین از کاهش ۲۰ درصدی جذب دانشجو در سطح دانشگاه‌های علمی و کاربردی کشور خبر داد.