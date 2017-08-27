بیان دستاوردها مردم را نسبت به نظام و دولت دلگرم خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده ظهر یکشنبه در دیدار فرماندار رزن با بیان اینکه خدمت به مردم نزد خداوند از اجر و پاداش بالایی برخوردار است، گفت: خدمت به مردم باید مهمترین اولویت مسئولین باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان باید در شهرستان پر تلاش و با دقت عمل کنند چرا که عملکرد مسئولین در شهرستان به پای دولت و نظام گذاشته می شود.

حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده با اشاره به اینکه بیان دستاوردها آبروی دولت را حفظ می کند، گفت: با وجود تمام هجمه ها و تحریم ها علیه کشورمان باید تلاش ها انجام شود تا دولت و نظام را سربلند کنید.

وی اضافه کرد: باید خدمات را برای مردم بیان کرد چرا که با بیان دستاوردها مردم نسبت به نظام، دولت وانقلاب دلگرم خواهند شد.

حجت الاسلام مولازاده داشتن پست و مقام در نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئولیت خطیری دانست و اظهار داشت: انسان ها باید باتوجه به مسئولیت و جایگاه خود در محضر خداوند و مردم پاسخگو باشند چراکه امروز جوابگو بودن در برابر مردم بسیار مشکل تر است.

وی با اشاره به حدیثی از نهج البلاغه مبنی بر اینکه قلب خود را برای خدمت به رعیت و زیردست ها مهربان کن و داد بیداد و خشم با مردم برخورد نکن، گفت: یکی از نصایح ارزشمند حضرت علی(ع) این سخن است و مسئولین باید با دقت و سعه صدر سخنان مردم را بشنوند و برای حل مشکلات تلاش کنند.

امام جمعه رزن با تاکید بر بیان حقایق عنوان کرد: هر دولتی که خدمتی برای مردم انجام می دهد باید آن را برای مردم بیان کند.

وی اظهار داشت: در کنار تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد باید از ایجاد اختلاف دوری کنیم و بنا را بر همراهی قرار دهیم تا شاید مشکلات مردم و شهرستان حل شود.

حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده با بیان اینکه ما همیشه همراه با دولت بودیم و هم اکنون نیز اعلام همراهی می کنیم، اظهار داشت: به دنبال تشنج و کارشکنی نیستیم و گاهی که نیاز به تذکر باشد تذکر می دهیم.

وی افرود: همچون مجلس و قوه قضائیه بنای ما نیز برهمراهی است که البته سیاست مقام معظم رهبری نیز همین است که همراه دولت باشند.