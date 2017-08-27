مرگ یک کارگر در کارخانه ترانسفو شهمیرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کارگر استان سمنان، طی گزارشات واصله یک کارگر کارخانه ترانسفو شهمیرزاد صبح یکشنبه به مدت حداقل یک ساعت در کوره رنگ این کارخانه به شکل دردناکی سوخته و در اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.

برپایه این گزارش کارگر مذکور که به منظور نظافت وارد کوره شده و بعد از مدتی درب کوره به‌صورت خودکار و اتوماتیک بسته و گویا کوره روشن می‌شود.

متاسفانه بعد از حدود یک ساعت از حادثه یکی از همکاران این کارگر متوجه عدم حضور وی شده و بعد از سرکشی به کوره متوجه مرگ دلخراش وی می‌شود.

کارخانه آریا ترانسفو شهمیرزاد بزرگترین و مدرن‌ترین کارخانه تولید ترانسفورماتور در ایران است که چهارم شهریور سال گذشته رسما با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور افتتاح شد.

خبرنگار مهر تلاش زیادی برای ارتباط با مسئولان این کارخانه کرد که با توجه به عدم پاسخگویی ایشان موفق به دریافت خبر تکمیلی نشد.