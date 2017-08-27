اشتغال مرزنشینان خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی ظهر یکشنبه در جمع مردم سربیشه بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر یک از شهرستان های خراسان جنوبی دارای پتانسیل های منحصر به فردی هستند، افزود: باید از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های استان در جهت توسعه و رونق استفاده شود.

پرویزی با اشاره به اهمیت مرزهای خراسان جنوبی بیان کرد: صادرات کالا و ایجاد اشتغال برای مرزنشینان بسیار حائز اهمیت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید شرایط مرز را فعال تر و بهتر از شرایط کنون کنیم، اظهار کرد: همچنین شهرستان های مرزی دارای مشکلات عدیده ای بوده که باید مورد توجه قرار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای توسعه شهرستان های مرزی نهبندان و سربیشه، طی نامه ای از مقام معظم رهبری، در خواست کمک کرده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به توافقاتی که با ستاد اجرایی فرمان امام راحل و بنیاد برکت صورت گرفته، امید است طرح توسعه نهبندان و سربیشه هرچه زودتر اجرایی شود.

پرویزی بیان کرد: اگر این تفاهم نامه سه گانه ای برای توسعه نهبندان و سربیشه به امضا برسد، اعتبارات خوبی پیش بینی شده که برای زیرساخت های دو شهرستان هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای رفع محرومیت های شهرستان های مرزی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات خوبی از محل صندوق توسعه ملی، بنیاد برکت مستضعفان و صندوق توسعه ریاست جمهوری برای توسعه شهرستان ها در نظر گرفته شده که باید در راستای توسعه گردشگری و صنایع دستی هزینه شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه های نیمه تمام خراسان جنوبی بیان کرد: امید ایت با همکاری بتوانیم این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه امید است با پیگیری و انتخاب شهردارا فعال و دهیاران خوب نیز بتوانیم در راستای توسعه شهرستان ها گام های موثری برداریم، افزود: همچنین باید از منابع کشوری برای توسعه خراسان جنوبی استفاده کنیم.