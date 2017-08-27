۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

معاون پژوهش آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد:

مصاحبه عمومی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان از دوشنبه آغاز می شود

یاسوج- معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصاحبه عمومی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان استان از فردا دوشنبه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی فاتحی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مصاحبه پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت ورودی دانشگاه فرهنگیان شرکت می کنند.

وی بیان داشت: زمان انجام مصاحبه از فردا تا ۱۳شهریور ماه خواهد بود.

فاتحی اظهار داشت: برادران برای انجام مصاحبه به پردیس شهید ایزدپناه یاسوج واقع در کاشانی۱۸ مراجعه کنند.

وی محل انجام مصاحبه برای بانوان را نیز پردیس کوثر یاسوج واقع در میدان شهید فهمیده عنوان کرد و گفت: مصاحبه اختصاصی وبررسی صلاحیتهای عمومی برای داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش وپرورش هستند، انجام نمی شود.

فاتحی تصریح کرد: داوطلبان واجد شرایط باید اصل شناسنامه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی، اصل یا گواهی موقت پیش دانشگاهی وگواهی متوسطه همراه با تصویر ریز نمرات دوران متوسطه و پیش دانشگاهی وتصویرآنها را به همراه داشته باشند.

