شهیدان رجایی و باهنر بهترین الگوهایی مدیریتی در عصر کنونی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، حجت الاسلام موسوی امام جمعه آبیک، دادستان و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان در مجتمع فرهنگی و هنری باران برگزار شد اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر هرچند عمر کوتاهی داشتند اما در دوران مدیریت خود توانستند الگوهای ارزشمندی از ساده زیستی، صداقت، مردم داری، خدمتگذاری را عرضه کنند که همه مسئولان می توانند از این روشهای مدیریتی بخوبی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: با حمایت استاندار قزوین توانسته ایم در سالهای گذشته برای رفع مشکلات این منطقه با عزم جدی اقدام کنیم و انتقال آب سد طالقان، راه اندازی بزرگترین مجتمع کشتارگاهی از مهمترین کارهای انجام شده است.

وی اضافه کرد: اهنگ رشد شهرک های صنعتی در این شهرستان با راه اندازی کاسپین دو شتاب گرفته و با کمک های دولتی توانستیم در سال گذشته ۱۰۰ واحد صنعتی نیمه تمام و در حال تعطیل توانستند به چرخه تولید بازگردند.

فرماندار آبیک بیان کرد:باراه اندازی ۲۰ واحد صنعتی درشهرک صنعتی کاسپین ۲ تاکنون ۵۰۰ نفر از مردم منطقه در این واحدها مشغول به کار شده اند و ۸۰ واحد دیگر در حال راه اندازی است که با تکمیل آنها وضعیت اشتغال شهرستان بهبود خواهد یافت.

۶۴ طرح در هفته دولت در ابیک افتتاح می شود

رحمانی در ادامه با اشاره به طرح های آماده افتتاح در هفته دولت گفت: در این هفته ۶۴ طرح عمرانی، ورزشی، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان در شهرستان آبیک افتتاح می شود که با این طرح ها برای ۴۰۰ نفر شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: همه روستاهای شهرستان آبیک تحت پوشش آب شرب سالم قرار دارد و در هفته دولت هم ۹ روستای دیگر از خدمات آبفار استفاده خواهند کرد.

رحمانی یادآورشد: زمانی که پس از سالهای متمادی کلنگ انتقال آب سد طالقان به زمین زده شد کمتر کسی فکر می کرد این کار بزرگ عملیاتی شود اما امروز با پیش بینی ۷۰۰ میلیارد تومانی آماده اجرای این طرح مهم شده ایم که نیاز آبی منطقه برطرف خواهد شد.

فرماندار ابیک اظهارداشت: از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای پیگیری تامین نیازهای درمانی و راه اندازی بیمارستان در آبیک تشکر می کنیم و امیدواریم مشکلات این بخش نیز برطرف شود.

شهر شدن زیاران و قشلاق پیگیری می شود

وی اضافه کرد: یکی از مطالبات و خواسته های مردم منطقه شهر شدن زیاران و قشلاق است که با کمک استاندار محترم امیدواریم این موضوع عملیاتی شود.

رحمانی گفت: اگر قیر یارانه ای به شهرستان داده شود آمادگی داریم باقیمانده راههای روستایی شهرستان را نیز روکش آسفالت کنیم و شرایط بهتری برای تردد مردم فراهم کنیم.

فرماندار آبیک اظهارداشت: چهاربانده شدن محور آبیک به محمدیه تاکنون ۱۱ کیلومتر انجام شده و برای ۲۰ کیلومتر باقیمانده نیازمند دستور استاندار محترم هستیم و در ادامه مسیر آبیک به قشلاق نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی بیان کرد: احداث پل غیر هم سطح، ساخت مترو هشتگرد به محمدیه و مصلی شهر از دیگر خواسته های مردم آبیک است که انتظار مساعدت داریم تا این نیازها نیز برطرف شود.

رحمانی یادآورشد: بیشترین اعتبار در سال گذشته با حجم ۱۰ میلیارد ریال برای احداث مصلی داده شد و امسال نیز برای تکمیل کار همراهی لازم صورت خواهد گرفت.

فرماندار آبیک اظهارداشت: پس از شهر قزوین مردم آبیک بیشترین مشارکت با حدود ۸۷ درصد و رای مجدد به آقای روحانی را داشتند لذا امیدواریم برای حل مشکلات این منظقه همراهی بیشتری از سوی دولت صورت گیرد.

در این جلسه حجت الاسلام موسوی امام جمعه آبیک حاضر به سخنرانی نشد.