به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در جمع کارمندان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از اموری که باید با شدت در جامعه مورد اهتمام باشد حفظ وحدت میان مردم و دولت است.

وی تصریح کرد: همه مسئولین بدون حمایت می‌تواند در برنامه‌ها موفق باشند و وحدت مایه امید است مردم باید از دولت حمایت کنند و دولت هم در مسیر انقلاب به مردم خدمت کنند و گرفتاری در عرصه های مختلف برای رفع آنها تلاش کنند.

سروستانی گفت: امید است با حفظ روحیه وحدت صمیمیت جریان ارزشمند انقلاب با سرعت به اهداف خود برسد و مردم هم اگر دولتمردان به تعهدات خود عمل کنند قدردان آنها هستند کما این که تا کنون این مهم وجود داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا خدمات ارزشمندی که از سوی نظام به مردم ارائه همیشه تبیین شوند و در یک تعامل و رابطه صمیمی میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی مردم نسبت به عملکرد آنان با مطلع شوند.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت و رهبری در این مقطع حساس و هدایت و حمایتی که معظم له از همه دولت‌ها داشتند و خدمات ارزشمند دولت‌ها تاکنون توانسته مسیر انقلاب را به خوبی دنبال کنند و همواره مسیری که می تواند راه صحیح مسئولین را به آنها نشان دهد تدابیر و رهنمودهای رهبری است و این فرضی است بر همه مسئولین.

حجت الاسلام سروستانی تاکید کرد: قدرتی که نظام اسلامی با رهبری های حضرت امام و مقام معظم رهبری و حمایت مردم به دست آورد یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروز نظام اسلامی را به عنوان کشوری مقتدر به همه جهانیان معرفی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: برای حفظ این دستاورد عظیم همواره باید این رهنمودها سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد و با برنامه‌ریزی مناسب توسط دولتمردان امور جاری مملکت به خوبی دنبال شود.

وی افزود: امروز، مثل گذشته توجه به اهداف انقلاب اسلامی و تکیه بر باورهای دینی و قدرت داخلی می توانند مسیر روشن انقلاب را استمرار بخشد.

حجت الاسلام سروستانی با بیان این که نظام اسلامی ما حاصل خون شهداست، گفت: در قریب به چهار دهه از انقلاب الگوهای بزرگی از جمله رجایی و باهنر داریم که شخصیت‌هایی بودند که از قشر ضعیف جامعه پرورش یافته و توانستند با ساده‌زیستی، روحیه انقلابی، استکبارستیزی و دفاع از حقوق محرومان و تلاش در جهت توسعه عدالت اجتماعی و از همه مهمتر، ولایتمداری الگوهای بارزی ارائه دهند که دولتمردان باید با تاسی از این شخصیت های بزرگ مسیر انقلاب را با قدرت دنبال کنند.