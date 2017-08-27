  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

انقلابی‌گری و دفاع از محرومان از مؤلفه‌های دولت موفق است

انقلابی‌گری و دفاع از محرومان از مؤلفه‌های دولت موفق است

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: ولایتمداری، استکبارستیزی، انقلابی گری و دفاع از حقوق محرومان مولفه های دولت موفق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در جمع کارمندان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از اموری که باید با شدت در جامعه مورد اهتمام باشد حفظ وحدت میان مردم و دولت است.

وی تصریح کرد: همه مسئولین بدون حمایت می‌تواند در برنامه‌ها موفق باشند و وحدت مایه امید است مردم باید از دولت حمایت کنند  و دولت هم در مسیر انقلاب به مردم خدمت کنند و گرفتاری در عرصه های مختلف برای رفع آنها تلاش کنند.

سروستانی گفت: امید است با حفظ روحیه وحدت صمیمیت جریان ارزشمند انقلاب با سرعت به اهداف خود برسد و مردم هم اگر دولتمردان به تعهدات خود عمل کنند قدردان آنها هستند کما این که تا کنون این مهم وجود داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا خدمات ارزشمندی که از سوی نظام به مردم ارائه همیشه تبیین شوند و در یک تعامل و رابطه صمیمی میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی مردم نسبت به عملکرد آنان با مطلع شوند.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت و رهبری در این مقطع حساس و هدایت و حمایتی که معظم له از همه دولت‌ها داشتند و خدمات ارزشمند دولت‌ها تاکنون توانسته مسیر انقلاب را به خوبی دنبال کنند و همواره مسیری که می تواند راه صحیح مسئولین را به آنها نشان دهد تدابیر و رهنمودهای رهبری است و این فرضی است بر همه مسئولین.

حجت الاسلام سروستانی تاکید کرد: قدرتی که نظام اسلامی با رهبری های حضرت امام و مقام معظم رهبری و حمایت مردم به دست آورد یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروز نظام اسلامی را به عنوان کشوری مقتدر به همه جهانیان معرفی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد:  برای حفظ این دستاورد عظیم همواره باید این رهنمودها سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد و با برنامه‌ریزی مناسب توسط دولتمردان امور جاری مملکت به خوبی دنبال شود.

وی افزود: امروز، مثل گذشته توجه به اهداف انقلاب اسلامی و تکیه بر باورهای دینی و قدرت داخلی می توانند مسیر روشن انقلاب را استمرار بخشد.

حجت الاسلام سروستانی با بیان این که نظام اسلامی ما حاصل خون شهداست، گفت: در قریب به چهار دهه از انقلاب الگوهای بزرگی از جمله رجایی و باهنر داریم که شخصیت‌هایی بودند که از قشر ضعیف جامعه پرورش یافته و توانستند با ساده‌زیستی، روحیه انقلابی، استکبارستیزی و دفاع از حقوق محرومان و تلاش در جهت توسعه عدالت اجتماعی و از همه مهمتر، ولایتمداری الگوهای بارزی ارائه دهند که دولتمردان باید با تاسی از این شخصیت های بزرگ مسیر انقلاب را با قدرت دنبال کنند.

کد مطلب 4070843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها