علی محمد یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در تالاب «گری بلمک» شهرستان پلدختر اظهار داشت: در پی این آتش سوزی بخش زیادی از نیزارها و مراتع تالاب «گری بلمک» در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت: به دلیل گستردگی آتش سوزی کاری از دست نیروهای منابع طبیعی بر نمی آید و دو اکیب از نیروهای آتش نشانی به منطقه اعزام شده اند.

مسئول آتش نشانی پلدختر بیان داشت: علت این آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از اطفای کامل آتش علت و میزان خسارت ها از سوی کارشناسان اعلام خواهد شد.