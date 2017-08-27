۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

آتش‌سوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» پلدختر

پلدختر - مسئول آتش نشانی پلدختر از آتش‌سوزی در مراتع و نیزارهای تالاب «گری بلمک» این شهرستان خبر داد.

علی محمد یعقوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در تالاب «گری بلمک» شهرستان پلدختر اظهار داشت: در پی این آتش سوزی بخش زیادی از نیزارها و مراتع تالاب «گری بلمک» در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت: به دلیل گستردگی آتش سوزی کاری از دست نیروهای منابع طبیعی بر نمی آید و دو اکیب از نیروهای آتش نشانی به منطقه اعزام شده اند.

مسئول آتش نشانی پلدختر بیان داشت: علت این آتش سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از اطفای کامل آتش علت و میزان خسارت ها از سوی کارشناسان اعلام خواهد شد.

