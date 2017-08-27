به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق با اشاره به میزان سرمایه گذاری انجام شده و فرصت سرمایه گذاری ایجاد شده در صنایع کشاورزی اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری شدهاند و در همین راستا زمینه اشتغال دائم ۲۰۲ نفر فراهم شده است.
وی افزود: همچنین هفت واحد تولیدی نیز موفق به ایجاد طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید شدهاند که در واقع زمینه ۲۴ فرصت شغلی ایجاد شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانجنوبی از اعطای تسهیلات به صنایع کشاورزی طی امسال خبرداد و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای صنایع کشاورزی طی امسال در سه بخش مدنظر بوده است.
ولی پورمطلق با اشاره به تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: تاکنون نزدیک ۱۵ واحد تولیدی ثبت نام کردهاند که پس از بررسی در این مدیریت و تایید از اداره تسهیلات بانکی و بانکهای کشاورزی و عامل دیگر معرفی شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین در خصوص تسهیلات از محل طرح و رونق تولید، متقاضیان این تسهیلات پس از ثبت نام در سامانه و تایید به بانکهای عامل معرفی میشوند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی به تسهیلات طرح توسعه و بازسازی نیز اشاره کرد و یادآور شد: این تسهیلات از محل اعتبارات تکلیفی بوده که تا کنون جلسهای تشکیل نشده است.
نظر شما