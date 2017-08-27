بهره گیری از قوانین شورایی به نفع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدادادی ظهر یکشنبه در برنامه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان زنجان به جایگاه شورای فرادست اشاره و ابراز کرد: یکی از مهمترین ظرفیت های این شورا امکان ارایه طرح به مجلس یا دولت است که باید از آن به نحو احسن بهره برد.

خدادادی خلاهای قانونی، اعم از بلاتکلیفی فعالیت شوراهای اسلامی فرداست -در مقطع جابجایی ادوار شورا -را نیازمند بازنگری دانست.

وی با تاکید بر لزوم آموزش برای اعضای شوراهای اسلامی، کارگاه های آموزشی را فرصتی برای تعامل بیشتر شوراها و پیشگیری از بروز نواقص دانست.

رییس شورای اسلامی استان زنجان تعداد اعضای شوراها ی این استان را دو هزار و ۴۰۰نفر برشمرد و افزود: از مجموع ۹۳۵ روستا ۷۳۰ روستا دارای شورا هستند و از ۶۳۷ روستای دارای دهیاری ۶۰۶ روستا دارای شورا هستند. مجموع تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب ۱۱۳ و دو هزار و ۲۶۲ نفر است.