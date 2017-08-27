تخلفات صنفی دشتستان به سرعت بررسی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قائدی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتستان با بیان اینکه این گزارشات از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت شده است، اظهار داشت: ۲۷۵ مورد از این گزارشات بصورت حضوری اعلام شده است.



وی افزود: این گزارشات همگی رسیدگی شده که تنها ۱۷۵ مورد از آنها تخلف بوده است.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان در مورد نوع تخلف ها نیز گفت: بیشترین شکایات دریافتی گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت است.



وی تصریح کرد: خواروبار، غذاهای رستورانی ،انواع نان، میوه و سبزی، پوشاک، مرغ و لوازم خانگی بیشترین سهم گزارشات مردمی را به خود اختصاص داده است.



قائدی از همشهریان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ ستاد خبری اطلاع دهند تا توسط بازرسان اداره بررسی و در صورت احراز تخلف نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

