  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

ارتش سوریه با کمک روسها بزرگترین گروه داعش را نابود کرد

ارتش سوریه با کمک روسها بزرگترین گروه داعش را نابود کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه توانسته است با پشتیبانی جنگنده های روسی، اصلی ترین گروه داعش را نابود کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه با کمک جنگنده های روسی توانست، در طی عملیاتی اصلی ترین گروه رزمی و بسیار مجهز نیروهای داعش را در دره رود فرات نزدیک شهر «تل غانم العلی» نابود کند.

بیش از ۸۰۰ تروریست داعشی، ۱۳ تانک، ۳۹ کامیون وانت که مجهز به مسلسل های بزرگ هستند و ۹ اسلحه خمپاره انداز و سلاح های توپخانه ای در این عملیات از بین رفته اند.

این بیانیه می افزاید که هم اکنون یک گروه از نیروهای دولت سوریه به سرعت در حال انجام عملیات در سواحل شرقی رود فرات به سمت دیرالزور هستند.

ارتش سوریه و واحدهای دفاعی این ارتش که توسط نیروهای هوافضای روسیه پشتیبانی می شوند، به طور قابل توجهی به سوی دیرالزور از سه جهت پیشرفت کرده اند.

کد مطلب 4070863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها