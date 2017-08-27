ارتش سوریه با کمک روسها بزرگترین گروه داعش را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه با کمک جنگنده های روسی توانست، در طی عملیاتی اصلی ترین گروه رزمی و بسیار مجهز نیروهای داعش را در دره رود فرات نزدیک شهر «تل غانم العلی» نابود کند.

بیش از ۸۰۰ تروریست داعشی، ۱۳ تانک، ۳۹ کامیون وانت که مجهز به مسلسل های بزرگ هستند و ۹ اسلحه خمپاره انداز و سلاح های توپخانه ای در این عملیات از بین رفته اند.

این بیانیه می افزاید که هم اکنون یک گروه از نیروهای دولت سوریه به سرعت در حال انجام عملیات در سواحل شرقی رود فرات به سمت دیرالزور هستند.

ارتش سوریه و واحدهای دفاعی این ارتش که توسط نیروهای هوافضای روسیه پشتیبانی می شوند، به طور قابل توجهی به سوی دیرالزور از سه جهت پیشرفت کرده اند.