یک قطعه پورپویز در شهرستان دیلم به گل نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کارشناسان اداره محیط زیست استان بوشهر شهرستان گناوه اقدام به نمونه برداری (برای ذخیره در بانک ژن و آزمایشات ژنتیکی) و بیومتری این لاشه پورپویز کرده و سپس لاشه دفن شد.

این گونه از پستانداران دریایی خلیج فارس است و بدلیل عدم داشتن باله پشتی، مشاهده آن دشوار است.

محل زیست این گونه در خوریات، جنگل‌های حرا و مناطق کم عمق بوده و عمده ترین عامل تهدید آن گیر افتادن در تور ماهی‌گیری است.

این گونه از ماهی های کوچک و اسکویید تغذیه می‌کند.