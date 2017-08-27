به گزارش خبرنگار مهر،باحضور آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه دراستان قزوین،حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حصاری معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور، حجت‌الاسلام کاظم‌لو مدیر حوزه علمیه خواهران استان و جمعی از مدیران و حوزویان خواهر حوزه‌های علمیه مقرر شد، به زودی مرکز پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران در استان قزوین راه‌اندازی شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در این دیدار بر ضرورت راه‌اندازی مرکز پژوهش حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: حوزه علمیه قزوین پیشینه‌ی خوبی در حوزه تحقیق و پژوهش دارد و این پیشینه‌ی خوب و همچنین نیاز امروز جامعه، ما را بر آن داشت تا با جدیت راه‌اندازی مرکز پژوهش حوزه علمیه خواهران را در دستور کار قرار دهیم.

وی تصریح کرد: نقطه قوت طرح مرکز پژوهش حوزه علمیه خواهران، اجرایی بودن این طرح است و مسئولانی که تلاش می‌کنند تا این طرح به ثمر بنشیند، تجربه‌های بسیار ارزشمندی در حوزه تحقیق و پژوهش دارند و آن را در این طرح به کار گرفته‌اند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: انگیزه، نظم و تعهد در بین خواهران بسیار چشم‌گیر است و به همین خاطر نسبت به موفقیت مرکز پژوهش حوزه علمیه خواهران بسیار امیدوار هستیم.

رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه استان قزوین به پیشینه پژوهش در حوزه علمیه قزوین اشاره و خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش و زمانی که بنده در مجمع نمایندگان طلاب در قم حضور داشتم، جلسات زیادی در راستای راه‌اندازی مرکزی برای پژوهش در حوزه علمیه قزوین برگزار کردیم و در نهایت اساسنامه و آئین‌نامه اجرایی این کار تدوین و به مرحله اجرا درآمد.

وی در این خصوص ادامه داد: پس از آن کلاس‌های آموزشِ پژوهش در قزوین برگزار شد و از سوی حوزویان و طلاب مورد استقبال قرار گرفت و حضور طلاب نیز در کلاس‌ها بسیار چشم‌گیر بود و دریافتیم که بستر پژوهش در حوزه علمیه قزوین فراهم است و این مهم ما را برای ادامه کار تشویق کرد و کار پژوهشی را با رویکرد ادبیات در نهج‌البلاغه آغاز کردیم.

آیت‌الله عابدینی با بیان اینکه آغاز کار پژوهشی در حوزه‌های علمیه استان دو ره‌یافت بسیار مهم داشت، گفت: مطمئن بودیم اگر کار پژوهشی را با همین جدیت دنبال کنیم، حوزه علمیه قزوین سرآمد حوزه‌های هم سنخ خود در کشور خواهد شد چرا که تا آن زمان گستره بحث پژوهش در حوزه‌های علمیه بسیار محدود بود و آن کاری که در قزوین آغاز شده بود، نو و تازه بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در این خصوص اضافه کرد: اتفاق دیگری که می‌افتاد این بود که طلبه‌های قزوین نسبت به طلبه‌های حوزه‌های علمیه دیگر، با نهج‌البلاغه بیشتر آشنا می‌شدند، علاقه آن‌ها به این منبع عظیم معرفتی و دینی بیشتر می‌شد و در نهایت بیش از پیش زمینه مطرح شدن معارف علوی در جامعه فراهم می‌شد.

وی انجام کار پژوهشی در حوزه‌های علمیه را یکی از جدی‌ترین مطالبات رهبری دانست و اذعان کرد: اینکه رهبری می‌فرمایند حوزه‌های علمیه باید انقلابی باشند و انقلابی بمانند به معنای این است که طلبه‌ها با آیات قرآن بیشتر آشنا شوند زیرا به هر میزانی که با آیات قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) انس بگیرند، به همان میزان انقلابی خواهند بود.

امام جمعه قزوین ایجاد روح نشاط و امیدواری در طلاب را دست‌آورد مهم کار پژوهشی در حوزه‌های علمیه دانست و تأکید کرد: سازگارترین کاری که یک طلبه خواهر می‌تواند در کنار زندگی شخصی انجام دهد، کار پژوهشی است و این کار در تقویت روح نشاط و امیدواری در طلبه‌های خواهر بسیار مؤثر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حصاری معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور هم در این دیدار با تقدیر از حمایت‌های آیت‌الله عابدینی، اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم که مقدمات این کار پر خیر و برکت در استان قزوین با همه سوابق علمی بالایی که دارد، فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حصاری بیان کرد: خوشبختانه نماینده ولی فقیه در استان قزوین با جدیت از راه‌اندازی مرکز پژوهش حوزه علمیه خواهران استقبال و حمایت کرده‌اند و ما نیز به واسطه همین حمایت، با جدیت این کار را در استان قزوین دنبال و اجرایی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در کل کشور طیف گسترده‌ای از خواهران طلبه را برای انجام کارهای پژوهشی شناسایی کرده‌ایم و بر این باور هستیم که خواهران می‌توانند در تولید علوم دینی که یکی از نیازهای اساسی و زیربنایی است، سهم جدی داشته باشند.

حجت الاسلام حصاری یادآور شد: برای کار پژوهشی دو سطح در نظر گرفته‌ایم که یکی باز تولید و دیگری تولید علم است. در بازتولید تلاش می‌کنیم گسست‌های میان تولیدات علمی علمای پیشین با جامعه امروز را برطرف نماییم تا پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشند.

وی ادامه داد: تولیدات علمی جدید نیاز به توانایی‌های علمی بالاتر دارد و طلبه‌های خواهر پس از اینکه مرحله‌ی باز تولید را پشت سر گذاشتند و سطح علمی بالاتری پیدا کردند، به مرحله تولید علم وارد می‌شوند.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: یکی از رسالت‌های جدی حوزه‌های علمیه انجام کار علمی است و اگر این‌ها چندسالی کمک‌های علمی و مهارتی را بیاموزند، حتماً سرمایه‌های بسیار خوبی در عرصه علوم دینی می‌شوند و اگر مراکز علمی را در مراکز استان‌ها و سپس در شهرهای دارای ظرفیت علمی راه‌اندازی کنیم، طیف زیادی از خواهران دانش‌آموخته می‌توانند در آن مراکز خدمت کنند.