جنس خدمات امدادی هلال احمر متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی هلال به عنوان بزرگترین مجموعه چندمنظوره استان سیستان و بلوچستان، اظهارداشت: خوشحال و خرسندیم که یک پروژه نیمه تمام فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان به اتمام رسید و این یک موفقیت است.

وی با بیان اینکه توسعه نیازمند زمینه انسانی است، افزود: اگر توسعه زمینه انسانی نداشته باشد، آن توسعه نامتقارن و ناپایدار است و به عوارض می انجامد و به جای پیشرفت، مشکل ایجاد می کند.

ضیائی با تاکید بر اینکه هلال احمر سازمانی اجتماعی با ماموریت های فرهنگی است، اضافه کرد: اساس فعالیت های هلال احمر، فعالیت هایی مبتنی بر مردم است و رشد اجتماعی بزرگترین جایگاه محسوب می شود.

هلال احمر پیشگام در گسترش فرهنگ صلح و بشر دوستی

رئیس جمعیت هلال احمر درباره فعالیت های جمعیت هلال احمر، گفت: فعالیت های این جمعیت تنها در امداد و نجات و خدمات سلامت خلاصه نمی شود، بلکه این نهاد عمومی و مردمی، در گسترش فرهنگ صلح و بشر دوستی پیشگام است.

وی به تدوین برنامه ۱۰ ساله جمعیت هلال احمر و ایجاد جامعه ای تاب آور، اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از تاب اوری، تاب آوری اجتماعی است؛ یعنی فرهنگ تحمل دیگران در شرایط ناپایدار و سخت،احترام گذاشتن و نفی خشونت را ایجاد کنیم.

ارتقاء فرهنگی؛ نوعی سرمایه اجتماعی است

ضیائی با بیان اینکه امدادگران و نجاتگران هلال احمر که در این جمعیت فعالیت می کنند برای تامین سلامت روانی و معنوی خود تلاش می کنند و به غیر از آن هیچ توقعی ندارند و این ارتقا فرهنگی نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می شود.

وی به نقش هلال احمر در عرصه های بین المللی اشاره و بیان کرد: خدمات هلال احمر در تمام دنیا زبانزد است و این مهم به دلیل سرمایه مردمی آن که داوطلبانه فعالیت می کنند، محقق شده است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، هلال احمر ایران به عنوان پر آوازه ترین جمعیت هلال احمر در دنیا در ۱۴ کشور جهان حضور مستمر دارد و خدمات لازم را به مردم ارائه می کند.

نوع و جنس خدمات امدادگران هلال احمر کاملا متفاوت است

ضیائی با اشاره به نظر مردم درباره نحوه ارائه خدمات از سوی عوامل امدادی هلال احمر، گفت: افرادی که در سوانح و حوادث از کمک های امدادی هلال احمر و ارگانی دیگر بهره مند شده اند، معتقد اند که نوع و جنس خدمات امدادگران هلال احمر کاملا متفاوت است.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: تجهیزات لازم به منظور تکمیل ظرفیت امداد و نجات هلال احمر استان سیستان و بلوچستان به زودی برای استان ارسال می شود؛ به علاوه اعتباراتی هم از محل جمعیت هلال احمر مرکز برای اجرای ماموریت های امدادی در اختیار جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان قرار می گیرد.