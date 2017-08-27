۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۲

در چهارمین روز از هفته دولت؛

۱۲ پروژه در گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه به بهره برداری رسید

بیرجند- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، ۱۲ پروژه در گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی، ۱۲ پروژه در گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه به بهره برداری رسید.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از این پروژه ها با اشاره به افتتاح ساختمان اداری- آسایشگاهی گمرگ ماهیرود سربیشه، بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از اسفند ماه ۱۳۹۴ آغاز شده  با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

محمد خاشی افتتاح انبار تجاری گمرگ مرزی ماهیرود در سربیشه را از دیگر اقدامات جهارمین روز از هفته دولت دانست و گفت: این پروژه با هزار و ۶۰۰ متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز شده و در دی ماه ۱۳۹۵ نیز به اتمام رسیده است.

خاشی بیان کرد: همچنین در چهارمین روز از هفته دولت جایگاه سگ های مواد یاب گمرک مرزی ماهیرود در سربیشه با ۷۰ متر مربع زیربنا به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه در اسفند ماه ۱۳۹۴ آغاز شده است، افزود: همچنین برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه شده است.

خاشی بازارچه مرزی و گمرک ماهیرود را خط مقدم جهاد اقتصادی در خراسان جنوبی دانست و گفت: باید بریا رونق و توسعه این بازارچه تلاش شود.

