داروی پیشگیری از سرطان در اصفهان تولید شد

فریبرز معطر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شربت اودوراتا به عنوان داروی کمکی سرطان به ویژه در سرطان گوارشی و تنفس و جلوگیری از متاستاز بعد از جراحی تومورها دارد.

وی با اشاره به اینکه شربت اودوراتا به خاطر استفاده از عصاره گل بنفشه می تواند در پیشگیری از عود مجدد سرطان در افراد سرطانی که یک دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی را گذراندند، موثر واقع شود، افزود: حتی بیماران سرطانی که در حال گذراندن دوره های شیمی درمانی و رادیوتراپی هستند با مصرف این شربت از عوارض شیمی درمانی در امان خواهند ماند.

محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: افرادی که زمینه ارثی سرطان در فامیل خود دارند و افراد مبتلا به سرطان می توانند به مدت یکسال با مصرف روزانه این شربت در برابر سرطان ایمن شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصرف دمنوش گل بنفشه هم می تواند کار ساز باشد و نقش پیشگیری کننده از سرطان را داشته باشد، ادامه داد: گل بنفشه یک گیاه نادر و البته گران قیمتی هست که به راحتی مردم نمی توانند آن را تهیه و به صورت دمنوش استفاده کنند.

بررسی تاثیرات داروی اودوراتا در پژوهشکده رویان

معطر افزود: گل بنفشه به دلیل سیکلوتایدهایی که در ماده موثره آن وجود دارد، خاصیت ضد سرطانی داشته، سلول های سرطانی را از بین برده و از سرطانی شدن سلول های سالم جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالعات انسانی این پروژه نیز به اتمام رسیده است، اضافه کرد: پژوهشکده رویان اثر این دارو را برای درمان سلول های بنیادی که به سلوهای سرطانی مبدل شده است، در حال مطالعه دارد.

محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه قیمت این دارو کم است و تلاش کردیم تمام اقشار مردمی توان خرید این شربت را داشته باشند، اعلام کرد: قوانین وزارت بهداشت برای ساخت دارو پیچیده تر از قوانین بین المللی است و به جرات می گویم که ایران در تولید دارو جایگاه خوبی دارد و به دیگر کشورها از جمله اکراین، آذربایجان و تاجیکستان صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: مواد اولیه داروها همچنان از خارج کشور وارد می شود و در ایران تنها روکش دارویی می شود و اگر گاها کسی به قرص ایرانی حساسیت هایی دارد به مواد جانبی دارو این حساسیت پیدا کرده است.